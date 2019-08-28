البوت بالساق العالي بحسب طولك موضة خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - أصبح موسم الشتاء على الأبواب وبدأت كل سيدة التحضيرات المكثّفة لإطلالاتها هذا الخريف. البوت ذات السّاق العالية هو من أجمل تصميمات موضة خريف 2019 ، ويضقي فخامة فورية على إطلالات الشتاء، ومع ذلك يجب الأنتباه إلى عدد من المعايير عند إختيار الموديل ليتلاءم مع طول القامة.
يمنحك هذا النوع من الأحذية إطلالة أنيقة وأنثوية سواء، نسقتي حذاء بكعب عال مع تنورة قصيرة أو حتى إذا كنت من محبات الإطلالات الكاجوال حيث يمكنك إعتماد حذاء البوت المسطح.
جمعنا لكِ أحدث الموديلات من منصات عروض أسابيع الموضة ، فاختاري التصميم المناسب.
- برز هذا الشتاء موديلات البوت بالساق العالي المزينة برباط يشده من الأمام، اختاري موديل يتطابق فيه لون الرباط مع البوط مثل تصميم Dion Lee ليزيدك طولًا.
- اذا كنتِ قصيرة القامة تفادي أحذية البوت بالساق العالي المطبعة مثل التصميم المزين بالورود الكبيرة من توقيع ماركة Zimmermann حتى لا يركز النظر على ساقيكِ القصيرتين.
ممشوقات القامة لهن كامل الحرية في إنتعال البوت بالساق العالي المطبع أو المصمم بألوان متداخلة مثل تصميم توري بورش Tory Burch كما سيلائمن البوط الذي يصل طوله إلى منتصف الساق مثل الموديلات التي زينت عروض بروك كولكشن Brock Collection و Longchamp.
- إلجئي إلى البوت بالساق العالي أحادي اللون ويفضل إعتماده مع بنطال من نفس اللون لتبرزي طولك، أطلعي على القطع التي جلبناها من عروض Cushnie، Tibi و Boss.
- يُفضّل أن تعتمد قصيرات القامة البوت بالساق العالي المزود بكعب رفيع وتجنب الموديلات ذات الكعوب العريضة Chunky boots مثل تصاميم برابال غورونغ Prabal Gurung و Adeam.
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