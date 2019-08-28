مصممة فستان "بوستر الجونة": لم أصنعه خصيصا للمهرجان.. واستغرق 5 أيام

بقوامها الممشوق، ورأسها العالية، تسير أمام شريط السينما بفستان أنيق من اللون الأحمر، له ذيل طويل، وكأنها عروس مهرجان "الجونة السينمائي"، في دورته الثالثة، قبل انطلاقه الشهر المقبل.

هكذا جاء البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي 2019، والذي عكس مزيج من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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واستطاع "فستان الموديل" الذي ظهر على البوستر الرسمي، خطف أنظار المتابعين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بتصميم الفستان.

من ناحيتها، كشفت مصممة الأزياء هنا عثمان عن تفاصيل فستان بوستر المهرجان، مؤكدة أنه لم يُصمم خصيصًا للمهرجان، ولكنه صُمممن قبل، كقطعة "سنجل" دون ارتباط بـ"كوليكشن" بعينه.

وتابعت: "بالفعل كنت عاملاه وعرضته على صفحتي الرسمية، وكلمتني ياسمين عيسي استايلست المهرجان، وطلبت إنها تستخدم الفستان لتصوير البوستر ورحبت بالموضوع".

وأضافت "هنا"، في تصريح خاص لـ"هُن"، أن الفستان "هاند ميد" براتيه، مبينة أن تصميمه تعدى الـ12 متر شيفون، واستنفذ نحو 5 أيام متواصلين لكي يخرج بهذا الشكل في النهاية.

وعن علاقتها بمهرجان الجونة، أكدت مصممة فستان البوستر الدعائي، أنها لم تنته عند هذا الحد، موضحة أنه من المُقرر أن تصمم بعض القطع لبعض ضيوف المهرجان.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي سينطلق في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2019.