مواطنة أمريكية في دعوى طلاق: زوجي على علاقة بـ إلهان عمر

تقدمت مواطنة أمريكية تدعى بيث مينيت، بدعوى طلاق أمام المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية، أمس، موضحة خلالها أن هناك علاقة تربط زوجها "تيم" بعضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، منذ أبريل الماضي.

وبحسب صحيفة "New York Post"، أكدت "بيث" البالغة من العمر 55 عامًا، أن إلهان انفصلت عن زوجها مؤخرًا، وبعدها أخبرها "تيم" أنه مغرم بالنائبة صومالية الأصل.

وأوضحت القضية التي قُدمت للمحكمة، أن الزوجين انفصلا فعليًا وليس رسميا في أبريل الماضي، بعد أن أخبر "تيم" زوجته عن علاقته بـ"إلهان".

كما كشفت الدعوى، أن الزوج أخبر زوجته أنه أُغرم بعضوة الكونغرس في مينيسوتا، خلال العمل معها، أي منذ حملتها الانتخابية.

ودفعت عضوة الكونغرس، التي تبلغ من العمر 37 عام، والأم لثلاثة أطفال، لتيم مينت ومجموعة "إي ستريت" 230 ألف دولار، من خلال حملتها الانتخابية، منذ عام 2018، لاستشارات بشأن الاتصالات الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، ونفقات السفر وغيرها.

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وشوهدت عمر، نقلًا عن الصحيفة، وهي تستمتع بوقتها مع تيم بكاليفورنيا في مارس الماضي.

إلى جانب الطلاق، سعت الطبيبة "بيث" للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر 13 عامًا، بسبب سفر زوجها المتواصل مع "عمر"، رغم أن وظيفته مع العضوة الكونغرس لا تنص على ذلك.