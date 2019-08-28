"متخليش حاجة توقفك".. فتاة بريطانية تتحدى الموت بالزواج من حبيبها مريض التوحد

حاولت امرأة بريطانية التغلب على مرضها لتحظى بفرصة للزواج بعدما أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى وفاتها.

وشخص الأطباء حالاتها الطبية تحت مسمى "الجنف"، وهو مرض مناعي يساعد على التقاط الأمراض سريعًا، وجسمها ضعيف للغاية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفتاة صاحبة الـ26 عامًا، تريد الزواج من حبيبها، 17 عامًا، الذي يعاني من التوحد.

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وقضت كوري ماكجوير، معظم حياتها في المستشفى، حيث كانت تعاني من مرض نادر واضطراب في العمود الفقري، وأمراض القلب وتوقف التنفس في أثناء النوم، وقررت الاستفادة القصوى من الوقت المتبقي، وصنع الذكريات مع حبيبها.