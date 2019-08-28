أرجوحة تحت الشمس.. ملك قورة بملابس هندية في الساحل الشمالي

خضعت ملك قورة، لجلسة تصوير حديثة، ظهرت خلالها وهي تجلس أمام البحر أعلى أرجوحة تحت أشعة الشمس، كعادتها في أغلب صورها التي تشاركها مع جمهورها، ويبدو أن تلك هي وضعية التصوير المفلضة لها خاصة في الصيف.

شاركت ملك، الصورة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من تصوير محمد عبدالله، وذلك وهي في الساحل الشمالي.

لوك صيفي ظهرت به ملك، مع لمسة من الستايل الهندي، وارتدت فستانين، أحدهما مكون من قطعتين إحداهما "ستوميك"، والآخر جيب منفوشة، من اللون الأسود المطرز بالألوان، وكان للفستان الثاني الألوان نفسها ولكنه قطعة واحدة مع فتحة صدر على هيئة "v".

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وكتبت ملك في تعليقها على الصورة "أيام الصيف"، وتفاعل معها عدد من متابعيها وجمهورها، وجاءت أبرز التعليقات "أنا بحبك أوي، جمالك الهادي ورقتك كلك على بعضك كيوت، ويارب دايما في تقدم ونجاح"، و"قلبي".

وتنشر ملك قورة صورا لها باستمرار تحت أشعة الشمس، وحتى وإن لم تكن متواجدة أمام البحر.

وتحرص الفنانة ملك قورة دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.