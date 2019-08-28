شبهته بالغوريلا على الهواء.. مذيعة أمريكية تعتذر لزميلها الأسود: أسفة من كل قلبي

اعتذرت أليكس هوسدن مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة بمحطة "كوكو 5" على الهواء مباشرة بعد تشبيهها زميلها الأسود بالغوريلا، وفق ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

وقالت المذيعة لزميلها في اعتذارها "بالأمس قلت شيئا غير مناسب وغير مدروس وتسببت بأذية أشخاص، أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته، أعلم أنني أخطأت".

وكانت أليكس، شبهت زميلها بالغوريلا خلال عرض مقطع يصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، نشره المسؤول عنها على "إنستجرام"، وعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت المذيعة وهي بيضاء إلى زميلها المذيع الأسود، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت شبكة "إن بي سي"، الخميس الماضي .

"هاكيت" الذي قبل اعتذار زميلته، قال أنه بالفعل شعر بالحرج من الجملة التي نزلت عليه كالصاعقة على الهواء.