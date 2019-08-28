"جابوا سيرتي" تعيد المياه لمجاريها بين أصالة وأحمد إبراهيم.. وطليقته: أقوى صوت

أعادت أغنية أصالة الجديدة "جابوا سيرتي" المياه لمجاريها بينها وبين الموزع أحمد إبرهيم زوج الفنانة أنغام، بعد فترة من الهجوم والتراشق اللفظي، بسبب طلاقه من زوجته ياسمين عيسى قبل أن يردها مرة أخرى.

الأغنية كانت سببا في أن تخرج ياسمين عيسى مجددا لتشيد بالأغنية التي شارك زوجها فيها مع أصالة زوجة خالها طارق العريان، مشيدة بأداء أصالة الغنائي واصفة إياها بـ"مطربة الوطن العربي الأولى بلا منافس".

"في قربك"، ألبوم جديد لـ أصالة طرحت منه حتى الآن 4 أغان، آخرها "جابوا سيرتي" من كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع وتسجيل صوت الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ويأتي هذا التعاون بين أصالة والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد مرور 7 أشهر من حالة التراشق والمشادات الكلامية، عقب طلاقه ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان وإعلان زواجه من الفنانة أنغام.

واستبعد الجمهور التعاون مرة ثانية بين أصالة وإبراهيم، بعد أن خرجت أصالة عن صمتها في برنامج "عايشة شو" على قناة "النهار" قائلة: "هناك أشخاص شاطرين في خراب البيوت.. أنا لا أحب هذا التصرف من أي شخص إطلاقًا لأن عندي أشخاصا من دمي عانوا منه".

واستكملت أصالة حينها هجومها قائلة: "أنا زعلي كبير وزي ما قربي حلو زعلي بايخ، كتير كنا (هي وأنغام) حبايب، وكنا نقول على بعض أخوات، لكن حسيت بالغدر، العلاقة مستحيل ترجع زي الأول، واللي صار ما فيه اعتذار، لأنه تصرف علني".

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التعاون الجديد بين الموزع وأصالة، استنكره الجمهور بعد كم الخلافات التي نشبت بينهما، رغم ذلك تعد هي دليل التواصل مرة أخرى بين إبراهيم وعائلة زوجته الأولى ياسمين عيسى، التي نشرت مقطع من الأغنية على صفحتها الشخصية، معلقة عليها: "وتبقى أصالة أقوى صوت، ومطربة الوطن العربي الأولى بلا منافس"، وهي الأغنية الرابعة التي جرى طرحها ضمن الألبوم الجديد.

وتفاعل المتابعون، مع المقطع الذي نشرته زوجة أحمد إبراهيم، بينما رجح البعض أن هذه الأغنية ربما تتناسب مع حالتها.