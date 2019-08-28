عفاف راضي بصحبة بوسي شلبي قبل سفرهما للمشاركة بمعرض دمشق الدولي

تستعد الفنانة عفاف راضي للسفر إلى سوريا، للمشاركة في حفل افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته الـ61 والتي ستنطلق مساء اليوم؛ وذلك بصحبة مجموعة من الفنانيين أبرزهم محمود حميدة.

وظهرت "عفاف"برفقة الإعلامية بوسي شلبي، خلال تواجدهما في إحدى المطارات، وارتدت قميص أبيض، يحمل نقوش صغيرة الحجم، وبنطلون واسع قاتم اللون، فيما أطلت بوسي شلبي ببنطلون متعدد الألوان، و"توب" أصفر فضفاض، وفقا لما ظهر بالصور التي نشرتها الإعلامية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وعلقت "بوسي" على الصورة قائلة: "أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي، في المطار إلى سوريا"، مبينة أن الفنانة ستقدم وصلة غنائية خلال الحفل الفني.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 2900 تسجيل إعجاب، وسط تعليقات بعض الفنانات السوريات، أبرزهم الفنانة الفلسطينية الحاملة للجنسية السورية شكران مرتجي، التي قالت: "يا أهلا وسهلا رح تنوروا"، فيما كتبت الفنانة سوزان نجم الدين: "هتنورا الدنيا يا قمر.. توصلوا بالسلامة".

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إعلان عفاف راضي رجوعها للوسط الفني

في مارس الماضي، أعلنت المطربة الكبيرة عفاف راضي، عن عودتها إلى الوسط الفني، بعد غياب فترة طويلة عن الساحة الغنائية، بألبوم غنائي للأطفال.

وعقدت راضي، جلسات عمل لاختيار أغاني الألبوم الجديد، والذي سيكون مختلف عن أغاني الأطفال التي قدمتها من قبل، حيث سيدخل في الأغاني الحديثة على ما يشغل اهتمامات الطفل في العصر الحالي مثل السوشيال ميديا والتاب والموبايل لمواكبة عقل الطفل حاليًا.