في سنة أولى أمومة.. دليل سريع للعناية ببشرة الرضيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

يجد الأباء والأمهات الجدد صعوبة في التعامل مع مولودهما الأول بدءًا من الرضاعة الطبيعية إلى الاستحمام وتغيير الحفاضات. وفي السطور التالية، نقدم إليكِ سيدتي دليلا سريعا حول رعاية بشرة رضيعك في الشهور الأولى، مع مراعاة أن الرضع الأقل من 37 أسبوعا لديهم حاجز الجلد غير ناضجا، ويحتاجون إلى عناية خاصة.

- استعملي حماء بالماء الدافيء الإستحمام لمدة 5 -10 دقائق يوميا. يجب أن تكون درجة حرارة المياه حول 37 درجة مئوية.

- لا تستخدمي الصابون، لأنه يتسبب في جفاف بشرة رضيعك، واستخدمي بدلا منه منظفًا خفيفًا ولطيفًا لا يحتوي على مواد كيميائية.

- تجنبي الصابون المضاد للبكتيريا والمعطرة لأنه قد يهيج الجلد.

- حين يسقط الحبل السري لطفلك، والذي يحدث عادة بعد الأسبوع الأول، استعملي حمام أسفنجي. كما لا ينبغي استحمام الأولاد المختونين حتى يلتئم الجرح.

ما الطريقة الصحيحة لاستحمام الرضيع؟

- ضعي طفلك على منشفة إذا كان الجو باردًا، يمكنكِ خلع قطعة واحدة من الملابس في كل مرة أثناء غسل طفلك.

- اغسلي وجه طفلك بلطف بمنشفة مبللة فاترة، ولا تستخدمي الصابون.

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- أضيفي الصابون إلى القماش الرطب لغسل جسم طفلك. ثم اغسلي منطقة الحفاضات أخيراً.

- اشطفي طفلك بالماء وجففيه.

- ضعي يدك تحت الماء الفاتر واسكبيها برفق على رأس طفلك لترطيب شعره.

- ضعي كمية صغيرة من شامبو الأطفال على شعر طفلك. ثم افركي بلطف في حركة دائرية، ومن ثم استخدام كوب من البلاستيك أو يدك لشطف الشامبو

لا تستخدمي أي مستحضرات على طفلك، وتجنبي منتجات البالغين بشكل خاص.

طريقة ترطيب الرضيع:

- ضعي مرطبًا سميكًا غير معطر في جميع أنحاء الجسم أثناء الاستحمام أو بعده مباشرةً لمنع جفاف البشرة. فالكريمات والمراهم الأكثر سمكًا هي أكثر فعالية من المستحضرات. - تجنبي المرطبات التي تحتوي على المنتجات النباتية أو الغذائية (مثل الخضروات أو الجوز أو زيوت الزيتون)، لأن هذه قد تعطل حاجز الجلد وتؤدي إلى الحساسية. - حاولي دائمًا تجنب ملامسة العينين.

- إذا كانت بشرة رضيعك تبدو جافة عادة وحمراء جدا، فقد تحتاج إلى تطبيق مرطب مرتين إلى أربع مرات في اليوم.