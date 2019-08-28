إحداهن حملت أفعى ضخمة.. شاهد أغرب وأجمل إطلالات نجمات حفل"MTV "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

أثارت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت بعضهن الأنظار وعدسات المصورين بإطلالات موفقة، بينما اعتمدت الأخريات على تصميمات غير مناسبة، وقصّات غريبة، أو جريئة. كما شهد الحفل حضور مشاهير من شتى أنحاء العالم إلى مقر الحفل في نيو جرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، منهن النجمة تايلور سويفت وجيجى حديد وبيلا حديد.

وتألقت تايلور بجاكت طويل مليئ بالألوان الصيفة المبهجة من فرساتشي، و"بوت" طويل من الساتان الأسود. أما النجمة تانا مونجو حرصت على إثارة الجدل والذعر فور ظهورها على الريد كاربت، وهي تضع على كتفيها أفعى ضخمة صفراء اللون تلتف حول جسمها الرشيق، وقد ارتدت فستاناً مليء بالرسومات المطبوعة من توقيع دار فرساتشي مع حذاء طويل الساق من القماشة نفسه.

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كما خطفت الأختان جيجى وبيلا حديد الأنظار كعادتهما بالظهور بنفس اللون الـ"بيج" الفاتح، واختارت جيجي إطلالتها من توم فورد التي تكونت من كورسيه مع بنطلون نيود تميز بخامة الـ"سموكن Smoking"، أما شقيقتها الأخرى ارتدت تنورة وكروب توب شفافة للمصممة تشارلوت نولز.

وظهرت بريتي في بفستان أبيض مزين بالتطريزات والسلاسل الفضية اللامعة، ونسقت مع فستانها حذاء pvc وحقيبة مزخرفة بالأحجار. وجاءت النجمة كياني ليدي على السجادة الحمراء بفستان زهري رقيق مع حذاء مغلف بالنايلون وحقيبة ميكرو.

وارتدت النجمة ليزو في فستان أحمر "كاب" باييت تميز بالعبارت المكتوبة والتي تعني "حورية" ونسقت معه وشاح من الريش الأحمر.

ويستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات النجمات والنجوم بحفل "MTV Video Music Awards" لعام 2019، وفقًا لـteenvogue.