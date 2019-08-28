مشروبات ممنوعة أثناء فترتي الحمل والرضاعة.. منها الحليب والمياه المعدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة حلمي:

تهتم المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة بروتينها الغذائي اليومي من مأكولات ومشروبات، وتسعي دائمًا إلى تناول الصحي منه للحفاظ على صحتها، وصحة طفلها.

"الخليج 365" يقدم لكِ سيدتي المشروبات التي يجب عليكِ الابتعاد عنها أثناء فترتي الحمل والرضاعة، وفقًا للدكتور أحمد سامي، أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، وذلك في السطور التالية:

- المياه المعدنية:

من المهم جدا للحامل تناول الماء؛ فلا يقل معدل تناولها عن 8 أكواب يوميًا، ولا يُنصح بشربها أثناء الطعام حتى لا يسبب عُسر هضم أو يزيد من الرغبة في القيء والغثيان خلال الأشهر الأولى من الحمل، ويُفضل شرب الماء قبل الطعام أو بعده بنصف ساعة على الأقل.

ورغم أن المياه المعدنية بديلاً مناسبًا للمياه العادية أثناء الحمل، لأنها لا تحتوي على السكر والمواد الحافظة، إلا أنه لا ينبغي أن تحل محل المياه العادية في نظامك الغذائي لأنها غنية بأملاح الصوديوم، التي يمكن أن تحفز التورم إذا تم استهلاكها بانتظام.

- مشروبات ممزوجة بالتمر:

يجب عدم تناول المشروبات التي يدخل فيها التمر في الشهور الأولى مثل الميلك شيك بالتمر حتى منتصف حملها، لأن التمر يساعد على تحريك الرحم ويؤدي لتوسعته.

ونصح أحمد سامي بتناول التمر في الشهر الأخير من الحمل لتسهيل عملية الولادة ، كما ورد في القرآن عن قصة مريم عليها السلام، فقد كان طعامها عند المخاض التمر.

- تناول القرفة للحامل:

يحظر تناول القرفة وحدها أو مضافًا إليها الحليب طوال فترة الحمل ما عدا نهاية الشهر الأخير، لأنها تساعد على زيادة تقلصات الرحم ومعدل ضربات القلب، وتزيد من حدة الحموضة التي تتعرض لها الحامل في شهور الحمل الأولى، بالإضافة إلى تسببها في مشاكل بالجهاز الهضمي وتقرحات المعدة.

- المشروبات الغنية بالكافيين:

لا ينصح بتناول القهوة والشاي الثقيل والكاكاو والشكولاته الساخنة والمشروبات الغازية و(الدايت منها) بمعدل أكثر من 200 مجم يوميًا أثناء الحمل، أي 2 كوب من القهوه أو الشاي أو الكابتشينو، ويمكن تناول أكثر من كوبين من القهوة أو الشاي منزوعة الكافيين يوميًا.

والمشروبات الغنية بالكافيين، قد تكون مرتبطة بالإجهاض والولادة المبكرة، وتحد من نمو الجنين، وتسبب انخفاض الوزن عند الولادة. أما الشاي المثلج: لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين مثل الشاي الساخن.

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والشاي الأخضر تشير معظم الدراسات إلى أن استهلاكهِ المعتدل أثناء الحمل ليس له تأثير ضار على الطفل. ومع ذلك، يحتوي هذا المشروب على مادة الكافيين، لذا يفضل تناوله باعتدال.

- المشروبات الكحولية:

تناول الكحول قبل الولادة يمكن أن يؤثر على التطور الصحي للطفل، واعتمادًا على كمية وتوقيت ونمط تناول الكحوليات يمكن أن يؤدي استهلاكه أثناء الحمل إلى متلازمة الكحول الجنينية أو الإجهاض أو وفاة الجنين داخل الرحم.

كما يمكن أن يسبب مشكلات صحية للجنين، منها التشوهات الجسدية، والإعاقات الذهنية، والمشاكل السلوكية، بالإضافة إلى ضعف النمو وانخفاض المهارات الحركية الدقيقة.

- المشروبات المحتوية على مواد حافظة:

أي مشروبات يدخل ضمن مكوناته البيض لا ينصح بالإكثار منه، لاحتوائه على عنصر السالمونيلا الذي قد يؤدي إلى الإعياء الشديد للحامل، ويوجد البيض النيء في بعض الأطعمة إذ يجدر بكِ عدم الإفراط في أكلها كالمايونيز.

وبالنسبة لبعض الأعشاب الطبيعية، "مشروب العرق سوس، وشاي البابونج، والينسون"، قد يزيد من انقباضات الرحم وخطر الولادة المبكرة.

- الحليب غير المبستر:

لا ينصح به لأنه يحتوى على العديد من البكتريا الضارة التي قد تسبب حالة من الإعياء بالنسبة للحامل، والتسمم الغذائي أو الإجهاض حسب نوع البكتريا.

- مشروبات الطاقة:

يفضل عدم تناولها إذا أمكن لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين والملونات والمواد الحافظة.

- المشروبات المحظور تناولها في فترة الرضاعة:

- الحليب كامل الدسم:

شرب الحليب مع الرضاعة الطبيعية ومنتجات الألبان كاملة الدسم، تؤثر على رضيعك وتصيبه بالمغص، استبدلي ذلك بالزبادي والرائب خالي الدسم.

- الكافيين:

الشاي والقهوة وكل المشروبات التي تحتوي على الكافيين يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية، ويسمح بكوب واحد صباحًا وليس أكثر من ذلك لأن نسبة الكافيين تصل للطفل، وتعمل على عدم انتظام نومه وإصابته بالأرق.

- المشروبات الغازية والصودا دايت:

لها أضرار كبيرة على العظام بالإضافة إلى تسببها في المغص والغازات عند الرضع، كما أنها بالطبع تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين، لذلك لا ينصح تمامًا بتناولها في فترتي الحمل والرضاعة.