تساعد الأقراط على زيادة أنوثة ورنق الإطلالة خصوصاً إذا كانت ذات حجم كبير وظاهرة بوضوح، كما أنها تليق جداً مع فساتين السهرة التي تتطلب اعتماد أحلى وأجمل الاكسسوارات لظهور بأبهى حلة. وحتى تكوني السباقة في الموضة، اخترنا لكِ مجموعة مميزة وملفتة من أقراط ملونة كبيرة مزيّنة بالأحجار الكريمة للسهرات.

شاهدي أيضاً: أقراط عصرية بألوان الصيف تعكس أناقتك وأنوثتك الأقراط المزينة بالأحجار الكريمة خصوصاً إذا كانت ملونة، ستمنح إطلالتك لمسة خاصة من الرقيّ والجمال إذا قمتِ باعتماد التصميم والألوان الملائمة لإطلالتك. خذي جولة على الألبوم المرفق لأحلى الأقراط الملونة الكريمة التي تزينها الأحجار الكريمة، وكوني نجمة السهرة.

قد يهمك أيضا:

الأحجار الكريمة التي تتواجد في الخواتم تحمل معان و أسرار كثيرة

"الألماس الأسود" من الأحجار الكريمة باهظة الثمن لندرتها