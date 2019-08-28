لون الشعر المائل إلي الأحمر صيحة جمالية اجتاحت لوكات النجمات في الآونة الأخيرة

النجمات يلعبنَ دوراً مهمّاً في تعريف السيّدات على أبرز الصيحات في ما يتعلّق بعالمي الموضة والجمال؛ فهنّ يهمنَ النساء لتعريفهنّ على أبرز صيحات هذين العالمين. في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن صيحة لون الشعر Spicy Ginger أي المائل إلى اللون الأحمر، سيطرت على لوكات النجمات الأجنبيّات اللواتي غيّرنَ لوكاتهنّ واعتمدنَ هذا التدرّج لإضافة لمسة مبتكرة وملفتة إلى إطلالاتهنّ. استوحي من لوكات النجمات الجماليّة واختاري أنتِ أيضاً هذا اللون لتغيير إطلالتكِ.

صيحة لون الشعر Spicy Ginger

هذا التدرّج يأتي باللون الأحمر، يكون إمّا داكن إمّا فاتح تسوده الخصلات الذهبية الحمراء. صبغة شعر احمر تليق بالإجمال بصاحبات البشرة الحنطية والسمراء فتزيدهنَ جمالاً وسحراً. كذلك، هذا اللون يليق أيضاً بصاحبات البشرة الفاتحة، فينكّه لوكاتهنّ الجماليّة بلمسة ملفتة وجميلة. إن كنتِ صاحبة هذا اللون من البشرة فلا تتردّدي إذاً في اختيار هذا التدرّج! السبب الإضافي الذي سيدفعكِ إلى اعتماد هذه الصيحة هو أن لون صبغة شعر احمر هي من بين التدرّجات التي تجذب الرجل.

صيحة لون الشعر Spicy Ginger سيطرت على لوكات النجمات

نجمات أجنبيّات عدّة اعتمدنَ صبغة شعر احمر في الآونة الأخيرة تماماً مثل Rihanna التي اختارت هذه الصيحة بالتدرّج الأحمر الداكن. كذلك، رأينا Zendaya معتمدةً هذه الصبغة بتدرّج أفتح قليلاً. أمّا المغنيّة Geri Halliwell فلقد لجأت إلى هذا اللون بتدرّجات فاتحة حيث برزت الخصلات الحمراء المائلة إلى الذهبي. كذلك، كل من Brittany Snow وAriel Winter اللتين تتمتّعان ببشرة فاتحة، لجأتا إلى صيحة لون الشعر Spicy Ginger.

بالفيديو شاهدي صيحة لون الشعر Spicy Ginger التي اجتاحت لوكات النجمات

النجمات يلعبنَ دوراً مهمّاً في تعريف السيّدات على أبرز الصيحات في ما يتعلّق بعالمي الموضة والجمال؛ فهنّ يهمنَ النساء لتعريفهنّ على أبرز صيحات هذين العالمين. في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن صيحة لون الشعر Spicy Ginger أي المائل إلى اللون الأحمر، سيطرت على لوكات النجمات الأجنبيّات اللواتي غيّرنَ لوكاتهنّ واعتمدنَ هذا التدرّج لإضافة لمسة مبتكرة وملفتة إلى إطلالاتهنّ. استوحي من لوكات النجمات الجماليّة واختاري أنتِ أيضاً هذا اللون لتغيير إطلالتكِ.

صيحة لون الشعر Spicy Ginger

هذا التدرّج يأتي باللون الأحمر، يكون إمّا داكن إمّا فاتح تسوده الخصلات الذهبية الحمراء. صبغة شعر احمر تليق بالإجمال بصاحبات البشرة الحنطية والسمراء فتزيدهنَ جمالاً وسحراً. كذلك، هذا اللون يليق أيضاً بصاحبات البشرة الفاتحة، فينكّه لوكاتهنّ الجماليّة بلمسة ملفتة وجميلة. إن كنتِ صاحبة هذا اللون من البشرة فلا تتردّدي إذاً في اختيار هذا التدرّج! السبب الإضافي الذي سيدفعكِ إلى اعتماد هذه الصيحة هو أن لون صبغة شعر احمر هي من بين التدرّجات التي تجذب الرجل.

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صيحة لون الشعر Spicy Ginger سيطرت على لوكات النجمات

نجمات أجنبيّات عدّة اعتمدنَ صبغة شعر احمر في الآونة الأخيرة تماماً مثل Rihanna التي اختارت هذه الصيحة بالتدرّج الأحمر الداكن. كذلك، رأينا Zendaya معتمدةً هذه الصبغة بتدرّج أفتح قليلاً. أمّا المغنيّة Geri Halliwell فلقد لجأت إلى هذا اللون بتدرّجات فاتحة حيث برزت الخصلات الحمراء المائلة إلى الذهبي. كذلك، كل من Brittany Snow وAriel Winter اللتين تتمتّعان ببشرة فاتحة، لجأتا إلى صيحة لون الشعر Spicy Ginger.



من جهةٍ أخرى، وللحفاظ على لون صبغة شعر احمر وتحديداً Spicy Ginger، لا بدّ من اتّباع بعض الخطوات. اكتشفيها أدناه:

نصائح للحفاظ على الوان صبغات الشعر

ابتعدي عن كلّ المستحضرات المؤذية كرذاذ الشعر، الموس، الجل والكريمات التي لا تعتمد تركيبتها على المواد الطبيعية.

خفّفي من استعمال مصفف الشعر والمجفف ذات الحرارة المرتفعة.

اختاري مرطّب للشعر مناسب لشعركِ ولونه ليمنحه الترطيب الكافي.

طبّقي مستحضر واقي من الشمس الخاص بالشعر للمزيد من الحماية.

خفّفي من غسل الشعر ولا تبالغي بهذه الخطوة لأن الشامبو غالباً ما يجرّد فروة رأسكِ من الزيوت الطبيعية التي تمنح شعركِ الترطيب واللمعان.

اختاري شامبو الشعر الخالي من الكبريت للحفاظ على توهج الصبغة.

قصّي أطراف الشعر والخصلات المتقصفة فيه ولا تمشيطه بكثرة.

لا تسحمّي بالمياه الساخنة وذلك بهدف تجنّب بهتان لون صبغة الشعر.

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