نسي زفافه الأول عليها فتقدم لطلب يدها مرة أخرى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم مرور 12 عاما على زواجهما، إلا أن ذلك لم يمنع رجل يدعى بيل من طلب يد زوجته من جديد وإقامة حفل زفاف مرة أخرى.

الرجل - الذي يعاني ضعفا في الذاكرة - طلب يد زوجته مرة أخرى بعد مرور 12 عاماً على زواجهما، لأنه نسيَ زفافه الأول، وكان مقتنعاً أن زوجته الحالية هي حبيبته الجديدة.

بيل البالغ من العمر71 عاما، استمرت علاقته مع زوجته صاحبة الـ 69 عاماً، لمدّة 18 سنة، إلا أنه نسيَ الكثير من الذكريات والمحطات في حياتهما بسبب مرضه، وكانت شريكته تهتمّ به طيلة هذه الفترة، وفوجئت كثيرا عندما طرح عليها هذا السؤال مؤخرا، علما أنه يعاني أيضًأ من صعوبات في التحدث.

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وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية” فقد أقام الحبيبان مراسم الحفل في حديقة منزلهما، وقال الزوجة في تصريحات لها: كنا مدعوين إلى حفل زفاف أحد الأقارب، ويبدو أن هذا الأمر أثر في زوجي كثيرا، ما دفعه بعد فترة قصيرة إلى أن يقول لي إنه يريد العيش بقربي إلى الأبد.

الزوجة أضافت: جددنا وعودنا ونحن محاطين بمجموعة من العائلة والأصدقاء، وأضفنا بعض الوعود الجديدة، الأمر الذي جعلني أشعر أننا حقاً نتزوج من جديد.

يشار إلى أن الزوجين لا يزالان يستمتعان بهواية الرقص، ويشاركان كل شهر في حفلة خاصة للمرضى الذين يعانون من النسيان.