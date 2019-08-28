فنانة كويتية تنشر صورتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني.. وتتجاهل الأخيرة: الهضبة تاريخ

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، صورة تجمعها بالنجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور للثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت "هند" وسط "الهضبة" المطل بـ"تيشرت" أسود، و"دينا" المرتدية أزياء منقوشة تجمع بين الأبيض والذهبي اللامع، مع تسريحة شعر "كيرلي"، فيما ارتدت "هند" أزياء صيفية صفراء اللون.

وأرفقت الفنانة الكويتية تعليق على الصور، قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب، سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي، كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر"، متجاهلة وجود دينا الشربيني.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 4100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ومفيش أي كلام لدينا الشربيني خلاص كدة، ما كنت تشليها من الصورة أحسن"، و"شكرا على الصورة، بس كإنه نسيتي تكتبي اسم الشخص الثالث اللي معاكم"، و"لماذا المبالغة في الوصف.. حسستينا إنك دخلتي التاريخ من أوسع أبوابه"، و"يا بختك.. ظهرتي مع الهضبة".

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آخر ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني

وحضرت الفنانة دينا الشربيني، حفل الزفاف الذي أحياه "الهضبة" في الساحل الشمالي، منذ 4 أيام، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، أبرزهم لميس الحديدى ورجاء الجداوي ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي.بقاله كتير أوي قبل دينا".