رجاء الجداوي في رسالة رومانسية لزوجها الراحل: حارس مرمى قلبي

"وحشتني"، كلمة اختتمت بها الفنانة رجاء الجداوي رسالتها الرومانسية التي أرسلتها لزوجها الراحل لاعب كرة القدم حسن مختار، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الصور التي نشرتها رجاء الجداوي كانت لزوجها من أحد لقاءاته التليفزيونية التي أجراها من قبل، وكتبت في تعليقها عليها رسالة رومانسية مؤثرة، جاء فيها، "أطيب قلب وأنقى روح شريك عمري زوجي وحبيبي وصديقي وحارس مرمي قلبي".

وأكملت رسالتها التي أرسلتها: "زي ما كنت بقولك وحشتني وحشتني أوي أوي يا حسن، الله يرحمك، صوتك وأنا بسمعه دلوقتي حاسة بسعادة مش طبيعية".

تفاعل مع الفنانة رجاء الجداوي عدد كبير من المشاهير الذي واسوها، من بينهم الراقصة فيفي عبده التي كتبت قائلة "الله يرحمه يارب"، والفنانة إيمان العاصي التي شاركتها المواساة: "يا حبيبتي انتي الله يصبر قلبك ويطبطب عليه يا ست الكل"، وكذلك الفنانة رانيا فريد شوقي التي ترحمت على زوجها الراجل "الله يرحمه ويغفر له و يجعل مثواه الجنة".

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كما لاقت الصورة تفاعل متابعي وجمهوررجاء الجداوي، كان من بينها، "الله يرحمة ويجعل مثواه الجنة، انتي عنجد إنسانة راقية ورائعة ورمز للإخلاص والوفاء والحب الصادق في زمن صارت فيه هاي الأمور عملة نادرة، فعلا انتي راقية بكل معنى الكلمة".

وتوفي حارس المرمى الشهير حسن مختار زوج الفنانة رجاء الجداوي في عام 2016، وانهارت الفنانة أثناء تشييع جثمانه، كما تحدثت عنه في عدة لقاءات تليفزيونية تعبر فيها عن اشتياقها له.