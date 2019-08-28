فيديو.. مشاهد من حياة صلاح أمين بعيدا عن الكرة: ابني نفسه يطلع جزار

"ابني بيحلم يكون جزار"، تصريح للاعب نادي مصر للمقاصة صلاح أمين، في أحد حواراته الصحفية، يكشف جانبا مختلفا عن حياة اللاعب الشخصية، بعيدا عن المستطيل الأخصر، بعدما أعلن الصغير عن حلمه بأن يصبح جزارا حينما رأى والده يوما يعمل تلك المهنة مع أحد أصدقائه، وذلك عوضا عن أن يفكر في لعب كرة القدم مثل والده.

اسم اللاعب صلاح أمين ارتبط بنادي الزمالك، كما أصبح اليوم الأكثر تداولا، وذلك قبل لقاء نادي مصر للمقاصة الذي يلعب لصالحه ضد نادي الزمالك، وبعيدا عن الفنيات الرياضية، ولعب الكرة، يستعرض "هن" أبرز ملامح حياته الأسرية.

- يبلغ من العمر 37 عامًا، فهو من مواليد 18 سبتمبر 1981.

- متزوج ولديه طفل من زوجته.

- قال في أحد حواراته التليفزيونية، إن ابنه يحلم بأن يكون جزارا ما أصابه بصدمة.

- بدأ عمله الكروي في سن الـ18 عاما.

- كان يلعب في البداية من مركز شباب السلام، ثم انتقل لنادي إسكان مدينة نصر.

Advertisements

- يكره التمرينات الرياضية، وقال في أحد لقاءاته التليفزيونية، إنه يكتفي بالتمرين داخل النادي، ولا يسعى للذهاب لـ "الجيم"، ولا تشغله "فورمة الساحل"، "عمري ما رحت ولا أفكر أتمرن تمرينة إضافية".

- شقيقه الأكبر أهلاوي، ومع كل هدف لـ صلاح أمين في شباك الزمالك يكافئه بـ"عزومة حمام وبط"، وهو ما يعد حافزًا كبيرًا له، وذلك بحسب حديثه في أحد الحوارات الصحفية.

- عمل جزارًا مع أحد أصدقائه من قبل ولا يجد عيبًا في العمل، حسبما صرح سابقًا.

يستطيع صلاح أمين أن يهزم الزمالك بأجواله فهو يرى نفسه محظوظًا بتلك الهبة، أيا ما كان النادي الذي يلعب لصالحه، كان آخرها هدف أحرزه الموسم الماضي حينما لعب لصالح فريق النجوم، في الـ27 من أغسطس 2018 وكان أول فوز للفريق على الزمالك في الدوري.