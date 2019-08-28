"معجزة".. أم تلد طفلا بعد وفاتها سريريا منذ 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وضعت امرأة في جمهورية التشيك طفلا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان الأطباء "موتها سريريا"، حسبما أكد مستشفى في مدينة برنو، الثلاثاء.

ووصف متحدث باسم المستشفى الولادة بأنها "معجزة لا نظير لها في العالم".

وذكرت محطة "سي تي" التلفزيونية الحكومية أن الطفل ولد عبر عملية قيصرية في منتصف أغسطس ووزنه 1ر2 كيلو جرام، وأنه مع والده في المنزل منذ مطلع الأسبوع الجاري. وتم إيقاف أجهزة دعم الحياة عن الأم بعد الولادة.

كانت الأم، 27 عاما، أصيبت بنزيف في المخ خلال الأسبوع الـ16 من الحمل، وتدهورت حالتها أثناء نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل.