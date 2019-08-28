هل كانت درة زروق النجمة الأكثر أناقة هذا الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:38 مساءً - لمع اسم درة زروق في عالم التمثيل من سنوات طويلة، كما أنّ اسمها دخل قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، ولا سيّما في الفترة الماضية، حيث جميعنا شعرنا أنها أصبحت تهتم كثيرًا باطلالاتها، ودائمًا ما تكون حريصة على اعتماد اطلالات لافتة في أزياء تختارها من دور أزياء عالمية ومحلية، وهذا الصيف رصدنا لـ درة عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة التي نسقتها في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية على حدّ سواء، فهل كانت درة النجمة الأكثر أناقة هذا الصيف في الوطن العربي؟



درة زروق في فستان ميدي باللون الأبيض

درة زروق في فستان صيفي باللون الأبيض



اطلالة صيفية شاهدنا بها درة زروق مؤخرًا، اختارت فيها فستانًا باللون الأبيض بشكل كامل الذي ناسبها وناسب سمار بشرتها، وكان عبارة عن فستان ميدي ياقته مفتوحة على شكل حرف V وتنورته منسدلة تنتهي بكشكش، وقد نسقت معه صندلًا من دون كعب، وشنطة يد خشبية بتصميم شبابي.





بدلة رسمية باللون الزهري خيار درة زروق

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بدلة شبابية باللون الزهري اختارتها درة زروق



البدلات الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات، وقد اعتمدنها في مختلف المناسبات، ومنهنّ درة زروق التي اختارت البدلة لاطلالة صباحية باللون الزهري الفاتح، وقد نسقت من تحتها قميصًا كلاسيكيًّا باللون الأبيض، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الأسود.





فستان سهرة مميزة تألقت به درة زروق

فستان سهرة مميز اختارته درة زروق على السجادة الحمراء



خيارات درة زروق على السجادة الحمراء دائمًا مميزة ولافتة، مثل هذه الاطلالة التي اختارتها لحفل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وكانت عبارة عن فستان سهرة من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية، بقصة مكشوفة الأكتاف، وتنورة كلوش مزينة بطبقات من الكشكش باللون الأبيض، وقد أكملت اللوك بمجوهرات من تيفاني أند كو Tiffany&Co. وصندل أنيق بكعب عالٍ.



شاهدي اطلالات درة زروق هذا الصيف واخبرينا إن كنتِ تعتقدين أنها النجمة الأكثر أناقةً في الوطن العربي.