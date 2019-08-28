الترتان موضة خريف 2019..اختاري الأنسب لك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:38 مساءً - تعود موضة الترتان كل عام لنجدها حاضرة في عروض الازياء. الترتان المعروفة بالمربعات أو الكاروهات، من الصيحات القديمة من زمن الستينيات والخمسينيات، لكن الفكرة في مدى سيطرة وجودها بعالم الأزياء، وبـ خريف 2019، كان لها النصيب الأكبر في السيطرة على كثير من القطع العصرية التي تعتمد في أساسها على الترتان، بخامات مختلفة ثقيلة وناعمة؟

Tory Burch





شكلت طبعة الترتان جانب كبير من عروض الازياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2019 – 2020، فشهدت مدرجات العرض باقة منوعة من الأزياء الشتوية المتمثلة في المعاطف الطويلة، البناطيل، السترات والتنانير



نستعرض لكِ أحدث الموديلات وتخبرك بطرق تنسيقها من وحي العارضات.



- كانت التنانير الترتان نجمة أكثر من عرض، أبرزهم عروض فيليب بيلين Philipp Plein ونيكول ميلر Nicole Miller، الأول قدم تنورة ماكسي A Line نسقت مع بلوزة سوداء، أما التنورة الثانية فجاءت بحواف غير متماثلة ونسقت مع سويت شيرت مطبع وبوط أسود يعلو الكاحل.

- أبتكرت عدد من دور الأزياء المعاطف الترتان بموديلات فخمة، حولتها ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka إلى قطعة مسائية بتنسيقها مع بنطال أسود لماع وتوب أسود، وأعتمدت عارضة Gabriela Hearst تصميم رائع تميز بألوانه المرحة ونسق مع إطلالة سوداء.

Hellessy





- كالعادة سجل الكاب حضور كبير على منصات عروض ماركات عديدة، وقدمته ماركة Adeam بطبعة المربعات الرائجة وزود بجيوب جلد سوداء كبيرة ونسق مع قميص أبيض وتنورة بنية اللون.

- قدمت أسماء شهيرة مثل آنا سوي Anna Sui و Laquan Smith التايورات الترتان بتصاميم مبتكرة، ونسقتها في بعض الأحيان مع معاطف طويلة بألوان جريئة مثل الأحمر.

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Coach 1941



- لا يمكن تجاهل الحضور اللافت للبناطيل الترتان، نسقيها على غرار عارضات Hellessy وتوري بورش Tory Burch مع الكنزات الصوف عالية الرقبة.

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