كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:38 مساءً - اشتهرت المذيعة والممثلة السعودية تمارا القباني بنجاحها وشهرتها في مجال الإعلام والتمثيل، بالإضافة إلى حسها الراقي في عالم الموضة والأزياء، لن نستثني منها خياراتها المختلفة بارتداء العبايات، مثل أيّ فتاة عربية.



وبما أننا على أعتاب موسم خريف، فقد اخترنا لكِ عبايات تمارا القباني لموسم الخريف، لتلهمكِ إطلالات مميزة بهذه الموديلات، ولتختاري أفضل اطلالتها، وإليكِ تفاصيل أكثر...



العبايات المفتوحة على طريقة تمارا القباني

العبايات المفتوحة على طريقة تمارا القباني





- يمكنكِ اختيار موديلات العبايات المفتوحة لا سيّما بخامات الكريب الناعمة، والتي تناسب أكثر أجواء الخريف بعالمنا العربي، والذي عادة لا يكون فيه الطقس شديد البرودة.



- تعتمد تمارا القباني بهذه الموديلات على الألوان المخملية التي تناسب ملامح وجهها الرقيق، كالعبايات الباستيل، والسومون، مع الأكمام المطرزة.



العبايات المطرزة بلمسة بسيطة

العبايات المطرزة بلمسة بسيطة





- أسلوب تمارا القباني البسيط في اعتماد الأزياء، يجعلها حتى عندما تختار عباية مطرزة، تكون بلمسات بسيطة وناعمة، على سبيل المثال، الملاليم المكسرة العاكسة، على العبايه النود ككل، بلسمة غاية في النعومة.



عبايات أنيقة على الطريقة السعودية

عبايات أنيقة على الطريقة السعودية



- أما اللمسات المبهجة للعبايات السعودية، فيمكنكِ اعتمادها من هنا على طريقة تمارا القباني، والتي تركز على الألوان الفاقعة مع تطريزات الصدر الفخمة، والتي عادة ما ترتديها الصبايا بالحفلات والمناسبات، لاطلالة غاية في الترف.



كيف تنسقين العبايات على طريقة تمارا القباني؟

تنسيق العبايه مع الحقائب الملونة والبنطلون والتوب



ذوقها الناعم عامة في اختيار الأزياء، ينعكس عندما ترتدي أيّ قطعة حتى موديلات العبايات، وتنسقها بأكثر من طريقة مختلفة على سبيل المثال:



- ارتداء الجمبسوت مع العباية، وهي إحدى الطرق العصرية لتنسيق مميز، ومترف، مناسب للصبايا النحيفات والطويل.



- اعتماد الحقائب الشبابية، كحقائب البوكس الملونة، مع البنطلون والتوب، ويكون هذا التنسيق مع العبايات بالألوان الهادئة.



- الكعب العالي القصير يظل رفيقها عند اختيار العبايات، وتركز أكثر على تصميم وشكل الحذاء، الذي يكون أكثر عصرية، لتحصل على اطلالة متكاملة بين النمط العصري والكلاسيكي.

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