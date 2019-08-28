أكسسوارات ومجوهرات دانة الطويرش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:38 مساءً - تُعَدُّ دانة الطويرش من أكثر الكويتيات اهتمامًا بمجال الموضة والجمال، كونها مدوِّنة للموضة وعارضة أزياء، وتهتمُّ كثيرًا بإطلالتها التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية والألوان التي تميِّز شخصيتها وتجعل منها أيقونة للموضة في الخليج، وتتميز دانة باهتمامها بأبرز تفاصيل إطلالاتها كطرق اختيار وتنسيق الأكسسوارات والمجوهرات التي تتماشى مع إطلالتها وشخصيتها.

ماغي بو غصن تتألق بأفخم المجوهرات والإكسسوارات



ارتدَتْ دانة عدة أكسسوارات مميزة، منها أقراط ضخمة دائرية بتصميم خطوط بعدة فصوص تجمِّلها، واختارت سلسلة طويلة متداخلة بعدة فصوص وزهور صغيرة تكمل أناقتها، وتجمَّلت بأقراط ضخمة مصمَّمة بدائرة قش مفرغة من المنتصف تزيِّنها عدة خيوط ذهبية، وزينتها أقراط ضخمة بزهور تجمع بين اللون الأخضر والأزرق والأحمر، وفي إطلالة أخرى نسَّقت عدة مشابك شعر ضخمة مزينة باللؤلؤ مع أقراط طويلة تحمل دائرة مليئة باللؤلؤ لتصميم عصري ومميز.

مجوهرات دانة الطويرش



وعن المجوهرات فقد ظهرت بساعة فضية بجانب إسورتين فضيتين تحملان عدة فصوص، وخاتم فضي بحجر وآخر فضي دائري مفرغ، وأطلَّت بخاتم فضي لامع بحجر وأقراط دائرية صغيرة وسلسال بتعليقة دائرية باللون الفضي وساعة فضية، وتألقت بعقد مكون من عدة فصوص فضية صغيرة ومتتالية وإسورة بنفس التصميم، وساعة سوداء وخاتم بفصٍّ ضخم فضي وخاتمين فضيين.