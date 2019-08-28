الهايلايتر لمسة الإشراق في مكياج الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:38 مساءً - برزت صيحات المكياج لموسم خريف 2019 وحملت معها لوحة ألوان دافئة تناسب أجواء هذا الفصل. إلا أن الدفء في ملامح الوجه، لا يعني إطلاقاً غياب الإشراق والوهج اللذين يزيدان إطلالتك جاذبية.

الهايلايتر هو أحد المستحضرات التي دخلت إلى عالم التجميل وأثبتت أنها عنصراً أساسياً في الحصول على مكياج لافت وناجح. وقد بادرت العلامات التجارية جميعها إلى تقديمه في مجموعاتها بتركيبات مختلفة، كالبودرة والكريم والهايلايتر السائل...

في ما يأتي، أبرز أنواع الهايلايتر التي يمكنكِ استخدامها للحصول على مكياج مشرق.

مكياج ناعم بأسلوب ياسمين صبري



1- Charlotte Tilbury Bar of Gold Highlighter Palette

Charlotte Tilbury Bar

هذه اللوحة من شارلوت تيلبوري هي الخيار الأول لنجمات هوليوود. تزيد من وهج المكياج على الفور، يكفي أن تمرّري الفرشاة بلطف عليها وتمسحي بها أماكن محدّدة من الوجه ترغبين في إبرازها، لتترك لمسة ذهبية مشرقة على مكياجك بشكل عام.



2- Fenty Killawatt Freestyle Highlighter in Trophy Wife

Fenty Killawatt Freestyle

يعتبر هذا الهايلايتر من فانتي بيوتي خياراً جريئاً لمن تبحث عن ملامح مشرقة وقويّة في الوقت نفسه. يمكنكِ استخدامه لإضاءة المكياج أو حتى كظلال عيون تدمجينها مع درجات أخرى كالبنفسجي والزيتي.

مكياج خليجي من وحي فوز الشطي



3- Iconic London Illuminator Drops in Glow

Iconic London Illuminator

يأتي هذا الهايلايتر بتركيبة سائلة يسهل استخدامها. يمكنكِ توزيعه بواسطة أصبعك على أماكن محدّدة من الوجه أو مزجه مع كريم الأساس للحصول على سحنة مشرقة وجذابة.





4- BECCA Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter in Champagne Pop

BECCA Shimmering Skin

يأتي هذا الهايلايتر من بيكا بتركيبة الكريم التي تحتوي على لآلئ عاكسة للضوء، تعزّز إشراق البشرة مع نغمات ذهبية ناعمة، تضفي بريقاً ووهجاً على مكياجك. وهو مستحضر حائز جوائز عالمية بفضل تأثيره الجذاب على المكياج.

Advertisements

أصول تطبيق المكياج اليومي الناعم للسمراء



5- Too Faced Diamond Highlighter in Diamond Fire

Too Faced Diamond

يحتوي هايلايتر تو فايسد على حبيبات ماس مطحونة. يمنحك لمسة إشراق بانعكاسات قوس قزح متلألئ بفضل الدرجات الوردية والزرقاء التي يتألف منها.





6- Laura Mercier Face Illuminator in Addiction

Laura Mercier Face Illuminator

يأتي هايلايتر لورا ميرسييه بتركيبة البودرة الناعمة التي يسهل امتدادها على البشرة. يمكنك مزجه مع البلاش للحصول على وجنتين بارزتين ومشرقتين أو كظلال عيون لافتة.

مكياج وفاء الكيلاني من حسابها على إنستقرام