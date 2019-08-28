عارضات أزياء من دون مكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:38 مساءً - اعتدنا رؤية عارضات الأزياء على خشبات الموضة العالمية بأجمل الإطلالات وأكثرها أناقة. إلا أن هؤلاء الفاتنات يتنقلن في أوقاتهن الخاصة بأزياء رياضية وتسريحات شعر عفوية ومن دون مكياج. فهل تختلف إطلالاتهن في الواقع عنها تحت الأضواء؟



Kendall Jenner

Kendall Jenner



تعتبر نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينير من الفتيات اللواتي يفضّل الإطلالات البسيطة ويبتعدن عن المكياج القوي، لذا فإن ظهورها من دون مكياج لا يؤثر كثيراً عليها خاصة أنها تظهر بملامحها الطبيعية في أيامها العادية ولا تطبق المكياج إلا أثناء العمل والمناسبات الهامة.



Bella Hadid

Bella Hadid



تتمتع بيلا حديد بملامح بارزة ولافتة وهي تدرك تماماً كيف تبرزها من خلال أسلوب المكياج الذي تعتمده. إلا أن اللحظات التي تظهر بها بيلا من دون مكياج لا تؤثر في جمالها الطبيعي إطلاقاً خاصة أن بشرتها البيضاء تمنحها جاذبية فريدة.



Ashley Graham

Ashley Graham



ملامح آشلي باهتة بعض الشيء. هي صاحبة عينين لوزيتين وبشرة حنطية تبدو شاحبة بعض الشيء، لذا فإن إطلالاتها من دون مكياج تبدو غريبة مقارنة بحضورها على خشبات العروض بأساليب مكياج مبتكرة.

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Jourdan Dunn

Jourdan Dunn



رغم سمرتها الجذابة، تفضل جوردان دان عدم الظهور في العلن من دون مكياج، فملامحها تبدو متعبة بسبب طبيعة عملها وهي تسعى إلى إخفاء ملامح التعب والإرهاق من خلال اعتماد أسلوب مكياج يليق بها.



Irina Shayk

Irina Shayk



هي من أكثر عارضات الأزياء تعرّضاً للأضواء وملاحقة المصوّرين لها، ومع ذلك لا تمانع إيرينا الاطلال من دون مكياج لأنها تثق تماماً بجمالها الطبيعي.



Adriana Lima

Adriana Lima



تتمتع أدريانا ليما بجمال برازيلي فاتن ما يسمح لنا بالظهور أمام الجميع ببشرة طبيعية خالية من أي مستحضر تجميل دون أن تبدو ملامحها غريبة أو متعبة.



Cara Delevigne

Cara Delevigne



كارا ديليفين هي شابة جريئة بطبيعتها، لا تخشى التغيير ولا اعتماد إطلالات غريبة، لذا من الطبيعي أن تصل ثقتها إلى حد الخروج أمام المصورين والجماهير من دون مكياج وبإطلالة عفوية وطبيعية من دون أن تحدث أي مفاجأة لمن يراها لأنها بكل بساطة تتمتع بملامح جميلة ولافتة مع أو من دون مكياج.

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