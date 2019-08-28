مستحضرات تجميل لا تستغني عنها أهم النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - أذواق النجمات، تختلف من حيث اختيار الأزياء وتسريحات الشعر والمكياج، فلكل واحدة أسلوبها الخاص الذي يعكسها ذوقها وشخصيتها. وبعض النجمات يحرصن على الوفاء لمنتجات تمنحهن إطلالة أنيقة ولافتة، منها بعض مستحضرات التجميل التي تحويها حقائبهن والتي يعتبرنها أساسية لإبراز جمالهن.
إليك أبرز مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنها بعض النجمات العالميات في حقائب مكياجهن.
حقيبة مكياج Kate Beckinsale
تتمتع كيت بيكينسايل بجمال لافت يمزج بين النعومة والجاذبية. وهي تختار مستحضرات تبرز ملامحها بشكل أنيق وتناسب لونها، من دون أن تجعل مكياجها يبدو مبالغاً فيه.
Dior Addict Ultra-Gloss in A Lick Of Taffy No. 151
Maybelline Great Lash Mascara in Very Black
Nars Duo Eye Shadow in Bellisima
حقيبة مكياج Katherine Heigl
تميل كاثرين هيغل إلى أسلوب المكياج الناعم الذي يشبه شخصيتها إلى حد كبير. فهي مرحة وعفوية، تفضّل الإطلالات الكاجوال وتبتعد عن كل ما هو صاخب ومتكلّف.
L’Oréal Featherlash Mascara
Yves Saint Laurent Anti-Cernes Concealer
Stila Lip Polish in Shimmer
حقيبة مكياج Rihanna
على عكس كاثرين هيغل، تفضّل ريهانا المكياج القويّ الذي يسلّط الضوء على ملامح وجهها بأسلوب جريء. وهي من النجمات اللواتي يعشقن عالم الجمال ومستحضرات التجميل إلى درجة جعلتها تطلق علامتها الخاصة.
Covergirl Volume Exact Mascara
Yves Saint Laurent Volume Effect Mascara in Extreme Blue
Bobbi Brown Bronzing Powder
حقيبة مكياج Brooke Burns
من المعروف عن عارضة الأزياء بروك بورنز جرأتها في تغيير إطلالاتها بشكل دائم، فهي أحياناً تبدو شقراء لافتة وأحياناً أخرى تطلّ علينا بشعرها البني الجذاب. إلا أن بروك تحافظ على اختياراتها من مستحضرات التجميل والتي تعتبرها السرّ وراء جمالها.
Covergirl Perfect Blend Eyeliner
Mac Blush in Frankly Scarlet
L’Oreal Voluminous Mascara
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