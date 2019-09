مستحضرات تجميل لا تستغني عنها أهم النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - أذواق النجمات، تختلف من حيث اختيار الأزياء وتسريحات الشعر والمكياج، فلكل واحدة أسلوبها الخاص الذي يعكسها ذوقها وشخصيتها. وبعض النجمات يحرصن على الوفاء لمنتجات تمنحهن إطلالة أنيقة ولافتة، منها بعض مستحضرات التجميل التي تحويها حقائبهن والتي يعتبرنها أساسية لإبراز جمالهن.

إليك أبرز مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنها بعض النجمات العالميات في حقائب مكياجهن.



حقيبة مكياج Kate Beckinsale

Dior Addict Ultra-Gloss in A Lick Of Taffy No. 151



تتمتع كيت بيكينسايل بجمال لافت يمزج بين النعومة والجاذبية. وهي تختار مستحضرات تبرز ملامحها بشكل أنيق وتناسب لونها، من دون أن تجعل مكياجها يبدو مبالغاً فيه.



Dior Addict Ultra-Gloss in A Lick Of Taffy No. 151

Maybelline Great Lash Mascara in Very Black

Nars Duo Eye Shadow in Bellisima



حقيبة مكياج Katherine Heigl

L’Oréal Featherlash Mascara



تميل كاثرين هيغل إلى أسلوب المكياج الناعم الذي يشبه شخصيتها إلى حد كبير. فهي مرحة وعفوية، تفضّل الإطلالات الكاجوال وتبتعد عن كل ما هو صاخب ومتكلّف.

L’Oréal Featherlash Mascara

Yves Saint Laurent Anti-Cernes Concealer

Stila Lip Polish in Shimmer



حقيبة مكياج Rihanna

Bobbi Brown Bronzing Powder



على عكس كاثرين هيغل، تفضّل ريهانا المكياج القويّ الذي يسلّط الضوء على ملامح وجهها بأسلوب جريء. وهي من النجمات اللواتي يعشقن عالم الجمال ومستحضرات التجميل إلى درجة جعلتها تطلق علامتها الخاصة.

Covergirl Volume Exact Mascara

Yves Saint Laurent Volume Effect Mascara in Extreme Blue

Bobbi Brown Bronzing Powder



حقيبة مكياج Brooke Burns

Covergirl Perfect Blend Eyeliner



من المعروف عن عارضة الأزياء بروك بورنز جرأتها في تغيير إطلالاتها بشكل دائم، فهي أحياناً تبدو شقراء لافتة وأحياناً أخرى تطلّ علينا بشعرها البني الجذاب. إلا أن بروك تحافظ على اختياراتها من مستحضرات التجميل والتي تعتبرها السرّ وراء جمالها.

Covergirl Perfect Blend Eyeliner

Mac Blush in Frankly Scarlet

L’Oreal Voluminous Mascara

