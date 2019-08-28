أجمل لوحات ظلال العيون لمكياج خريفي ناجح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - مع اقتراب فصل الخريف، تبدأ الحاجة إلى تغيير صيحات المكياج المعتمدة في فصل الصيف. فهذا الأخير يفرض عليك خيارات منعشة تناسب أجواءه الحارة، سواء من حيث الألوان أو التركيبات، في حين تناسب الدرجات الدافئة مكياج الخريف وتزيده فخامة.

في ما يأتي، أبرز لوحات ظلال العيون التي قدّمتها العلامات التجارية العالمية والتي سجّلت نسبة مبيعات عالية بفضل تنوّعها وتركيباتها الغنيّة.

نصائح لاختيار المكياج المناسب بحسب برجِك

1- NARS Skin Deep Eyeshadow Palette

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تتميّز لوحة ظلال The Skin Deep Eyeshadow Palette بـدرجاتها المحايدة والتي تتراوح من البني الداكن إلى البيج المتلألئ. كما تتفاوت تركيبة الظلال بين اللامعة والخافتة ما يسمح لك بالحصول على مكياج متنوّع ولافت.



2- Kat Von D Shade + Light Eye Contour Palette

مكياج الخريف

إذا كنت تبحثين عن ظلال عيون غير لامعة فإن هذه اللوحة من Kat Von D هي الخيار الأنسب لك. تم تصميم هذه اللوحة على غرار لوحة Shade + Light Contour الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية. تنقسم اللوحة إلى أقسام محايدة وباردة ودافئة، بإمكانك استخدام ألوان كل قسم على حدى أو المزج بين الدرجات المتفاوتة للحصول على مكياج مبتكر.

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3- Urban Decay Naked Heat Palette

مكياج الخريف

تعد هذه الإضافة إلى عائلة Urban Decay Naked عنصراً أساسياً في مجموعات مكياج العلامة. تضمّ لوحة الظلال هذه بعض الدرجات الدافئة مثل لون التوت البري العميق وتيرا كوتا، بالإضافة إلى درجات أخرى زاهية تدخل بعض التوهّج إلى مكياج عينيك.



4- Marc Jacobs Beauty Eye-Conic Steeletto Multi-Finish Eyeshadow Palette

مكياج الخريف

تحتوي هذه اللوحة على 7 درجات لونيّة تناسب مكياج العيون الدخاني، وتتفاوت الدرجات بين الأسود والفضي والبيج... بإمكانك اعتماد ظلال موحّدة من خلال اختيار لون واحد من هذه اللوحة. كما بإمكانك الحصول على مكياج مبتكر من خلال دمج الالوان في ما بينها.



5- NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette

مكياج الخريف

تحتوي هذه اللوحة من نيكس على 16 ظلاً بتركيبات متفاوتة من المات واللامع والمعدني والمتلألئ. وتأتي في مجملها ترابية دافئة تناسب مكياج الخريف المقبل.

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