الريتينول لبشرة مشرقة ونضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - لا يعد الريتينول مكوّناً حديثاً في مستحضرات العناية بالبشرة، إلا أنه لا يزال أحد أفضل المكوّنات التي تدخل في تركيبة الكريمات المعالجة لمشكلاتها لا سيما ما يتعلّق منها بأعراض الشيخوخة. فقد أثبتت الدراسات أن الريتينول، وهو أحد مشتقات الفيتامين A، يعزّز الكولاجين ويزيد من مرونة البشرة ويقلّص المسامات الواسعة، بالإضافة إلى فوائد أخرى تساعد في توهّج البشرة وإبراز نضارتها.



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إليك أبرز الكريمات التي يُشكّل الريتينول المكوّن الأساسي لتركيبتها:

1- La Roche-Posay Redermic R

العناية بالبشرة

يحتوي هذا الكريم على 0.3٪ من الريتينول ويتميّز بتركيبة بسيطة خالية من العطور والبارابين ما يجعله مناسباً للبشرة الحساسة. يساعد في تخفيف بروز التجاعيد ويمنح البشرة ملمساً حريرياً ناعماً.



2- Indeed Labs Retinol Reface Skin Resurface Cream

العناية بالبشرة

يحتوي هذا الكريم على الريتينول ذات الحركة السريعة Retinol RA (Rapid Action)، أي أنه يتحوّل إلى حمض الريتينوليك بشكل أسرع، وبالتالي تحصلين على النتيجة المرجوة بسرعة ومن دون تهيّجات في الجلد.

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3- Lixir Night Switch Retinol 1%

العناية بالبشرة

يأتي هذا المستحضر بتركيبة المصل الغنيّ، يساعد في تحسين ملمس البشرة ويعزّز مرونتها.



4- The Ordinary Granactive Retinoid 2% in Squalane

العناية بالبشرة

في هذا المستحضر تمّ تطوير تركيبة الريتينول لتتحوّل إلى صيغة جديدة تحت اسم Granactive Retinoid، والتي تعطي نتائج أفضل ضد التجاعيد ولا تتسبب بأي تهيج أو طفرة على الجلد.



5- Skinceuticals Retinol 0.3 Night Cream

العناية بالبشرة

يحتوي هذا الكريم على نسبة 0.3% من الريتينول. قد تكون هذه النسبة قليلة لكنّها فعّالة جداً، إذا انها واحدة من أنقى أنواع الريتينول الذي يمكن استخدامه من دون وصفة طبيّة. استخدمي هذا الكريم الليلي مرة أو مرتين في الأسبوع لتحفيز تجديد الخلايا، وتقليص المسام الواسعة وإزالة الخطوط الدقيقة. وبعد بضعة أسابيع ستحصلين على بشرة ممتلئة ونضرة.



6- This Works No Wrinkles Night Repair

العناية بالبشرة

يجمع هذا المصل الليلي بين الريتينول وزهرة الصبار المرطبة، والأحماض الدهنية المعزّزة لحاجز البشرة. وبالتالي هو علاج شامل لمشكلات البشرة من جفاف وترهّل وتجاعيد، وهو خيار مثالي للبشرة المرهقة والفاقدة الإشراق.

روتين العناية بالبشرة الدهنية من سيلينا غوميز