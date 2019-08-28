أفضل سيروم فيتامين C لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يملك سيروم الفيتامين C تأثيراً كبيراً على صحة البشرة، فهذا الفيتامين يعد عنصراً سحرياً لحماية البشرة من العوامل الخارجية، لا سيما أشعة الشمس الضارة والتلوث البيئي، ومكافحة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة الى تبييض البشرة وتوحيد لونها.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل سيروم فيتامين سي لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد.



Vichy Liftactiv Vitamin C Skin Brightening Corrector

إن سيروم فيتامين سي هذا متعدد المهام، فهو يعمل على توحيد وتفتيح لون البشرة نظراً الى احتوائه على حمض الأسكوربيك، وهو نوع نقي من حمض الفيتامين سي، كما يعمل كمضاد للأكسدة فعال جداً، إضافة الى أنه يساهم في مكافحة شيخوخة البشرة، مما يجعله إضافة رائعة الى روتين العناية بالبشرة.

Vichy Liftactiv Vitamin C Skin Brightening Corrector



SkinCeuticals C E Ferulic

إنه سيروم قوي المفعول مضاد للأكسدة، يجمع بين الفيتامين سي عالي القدرة والفيتامين E وحمض الفيرليك، والتي تساهم في تحسين نسيج البشرة ومكافحة ظهور التجاعيد. إضافة الى أنه يتميز بتركيبته الخفيفة التي تمتصها البشرة بسهولة.

SkinCeuticals C E Ferulic



Avène A-Oxitive Defence Serum

يعمل هذا السيروم خفيف الوزن، والذي يشتمل على الفيتامين سي والفيتامين E، كحاجز يحمي البشرة من العوامل الخارجية المؤذية، في مقدمها أشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث البيئي. كما يعمل على إضاءة البشرة والتقليل من التجاعيد والبقع الداكنة.

Avène A Oxitive Defence Serum



L'Oreal Paris Revitalift Vitamin C Serum

تركيبة هذا السيروم خفيفة تمتصها البشرة بسرعة فائقة، وذلك لضمان بقاء الفيتامين سي في عمق البشرة. يستهدف هذا السيروم من لوريال البقع الداكنة المزعجة واسوداد البشرة ليمنح المرأة بشرة مضيئة ومتوهجة وخالية من الشوائب.

L'Oreal Paris Revitalift Vitamin C Serum



SkinCeuticals Phloretin CF

يحتوي هذا السيروم على حمض الأسكوربيك والفلوريتين وحمض الفروليك، وهو مزيج فعال جداً يعمل كمضاد للأكسدة، فيجدد البشرة ويقضي على التصبغات والبقع الداكنة، مما يمنحك بشرة شابة ومتوهجة لا تشوبها شائبة.

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SkinCeuticals Phloretin CF



AlumierMD EverActive C&E

إنه سيروم عالي القوة غني بالفيتامين سي والفيتامين E، يعمل على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إذ إنه ينشط البشرة ويعمل على تجديدها. إضافة الى ذلك، يعمل هذا السيروم كمضاد للأكسدة مقاوم للجذور الحرة، كما يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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