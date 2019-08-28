علاجات طبيعية مذهلة لكل من تعاني تكسّر الأظافر

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - في ما يلي نقدم لكِ المزيد من العلاجات التي تمنع تكسّر الأظافر وتشققها، وتعزز من تقويتها وصلابتها.
تعرفي إلى علاجات تكسر الأظافر ومارسيها بنفسِك:
تجنّبي تعريض الأظافر للماء بإفراط
تعريض الأظافر بشكل مفرط للماء يضعف الأظافر ويجعلها عرضة للتكسر بسهولة. ابتعدي أيضًا عن استخدام الأظافر بكثرة في الأعمال اليومية.
وعند القيام بالأعمال المنزلية مثل التنظيف، لا بد من وقاية اليدين والأظافر بالقفازات المطاطية، لمنع تسرب المنظفات والمواد الكيميائية القاسية في غسول الأواني إلى الأظافر.
أهمية الترطيب اليومي
خصصي كريمات ترطيب الأظافر لتقويتها وتغذيتها وتليينها، واحرصي على تمريرها على الجلد الخارجي المحيط بالأظافر لمنع تكسرها وتشققها. وتجنبي تكرار غسل اليدين فذلك يُضعف الأظافر أيضًا.
تجنبي كثرة الطلاء على الأظافر
امنحي الفرصة لأظافركِ بالتنفس بين فترة وأخرى بخاصة في أيام عطل نهاية الأسبوع، وقلّلي من استخدام الطلاء ومزيل الطلاء على أسطح الأظافر، لأنّ هذا الأخير محمّل بكثير من المواد الكيميائية القاسية على الأظافر، والمسببة لهشاشتها وتكسرها.
احرصي على قص الأظافر بانتظام
تقليم الأظافر وقصها باستمرار يحفز نموها ويقلّل من احتمالية تكسرها وتعرّضها للتشقق. مع أهمية صقل وبرد الأظافر بطريقة صحية وبأدوات غير معدنية لمنع انقسام الأظافر.
أهمية استخدام الزيوت
دلكي أظافركِ في كل مساء بزيوت طبيعية مقوية ومغذية بعمق لكامل طبقات الأظافر، فذلك يعزز من صلابتها وقوتها ومنع تكسرها لاحقًا.
العناية بنوع الطعام
لا بد من تناول المزيد من الفيتامينات (جـ ود وهـ والبيوتين) والأطعمة الغنية بالدهون الأساسية والمعادن مثل الزنك والحديد والبروتين التي تقوي الأظافر وتعزز من صلابتها والعناية بها، بعيدًا عن التكسر والتشقق والهشاشة والاصفرار.
العلاجات الطبيعية
جربي فرك الأظافر بعصير الليمون المقوي للأظافر، والذي يمنحها بياضًا ناصعًا ولافتًا، كما يمكنكِ الاستعانة بزيت شجرة الشاي لمحاربة الفطريات والالتهابات، فقط امزجي القليل من زيت فيتامين E مع قطرات قليلة من زيت شجرة الشاي، وافركي به كامل أسطح الأظافر والجلد حولها.
واستفيدي أيضًا من قوة خل التفاح على الأظافر والغني بحمض الماليك والأسيتيك المحاربين لكل أنواع الالتهابات. أما قناع زيت جوز الهند فهو رائع لترطيب الأظافر ومنع إصابتها بمختلف أنواع الالتهابات، ويمكنكِ تطبيقه على الأظافر في كل يوم قبل الخلود إلى النوم وتركه إلى الصباح.
مارسي هذه العلاجات المنزلية والعادات الصحية وامنعي تكسر الأظافر وتشققها من دون عناء.
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