العطر المناسب بحسب نوع البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يؤدي نوع البشرة دوراً كبيراً في اختيار العطر، فكل نوع البشرة يتفاعل مع العطر بطريقة مختلفة. لذلك، إذا كنت ترغبين في شراء عطر جديد، سنعرفك في ما يلي الى العطر المناسب لنوع البشرة، لتختاري العطر الأنسب لك وتتمتعي برائحة جذابة تدوم طويلاً.



البشرة الجافة

يحتاج هذا النوع من البشرة الى أنواع العطور ذات القوام الدهني، بحيث تعمل على منحها الترطيب الكافي لها، من جهة، وتبقى رائحتها ثابتة على البشرة لأطول فترة ممكنة من جهة أخرى. بالتالي، إذا كانت بشرتك من النوع الجاف، اختاري العطور التي تعتمد على دهن العود ودهن الورد مثلاً، فهي الأنسب لك، إضافة الى العطور الشتوية النفاذة والكثيفة، وذلك لأن البشرة الجافة تعمل على تطاير العطور فلا يدوم طويلاً عليها.

عطور البشرة الجافة



البشرة الدهنية

أما صاحبات البشرة الدهنية، فهن بحاجة الى أنواع العطور التي تعيد التوازن الى الدهنيات المختلة في بشرتهن، وتلك التي تتمتع برائحة ناعمة وخفيفة. ولذلك، عليهن اختيار العطور التي تحتوي في تركيبتها على زهور الفاكهة والورود، والابتعاد كلياً عن العطر ذات القوام الدهني، وذلك الذي يشتمل عىلى المسك. فضلاً عن أن البشرة الدهنية تحتفظ بالعطر لمدة أطول مقارنة بأنواع البشرة الأخرى، وبالتالي هن لسن بحاجة الى تطبيق العطر سوى مرة واحدة في اليوم.

عطور البشرة الدهنية

البشرة الحساسة

من المعروف أن البشرة الحساسة تتأثر كثيراً بالروائح القوية والعطور ذات الرائحة الحادة أو اللاذعة، كالزنجبيل والقرفة والمسك على سبيل المثال لا الحصر. بالتالي، إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة، ننصحك باستعمال عطور خفيفة وناعمة، لا سيما تلك التي تعتمد في تركيبتها على العناصر الطبيعية مثل الفواكه والزهور، لا سيما الياسمين.

عطور البشرة الحساسة



أهم النصائح ليدوم عطرك طويلاً

بغض النظر عن نوع البشرة، عليك أخذ بعض الأمور بالاعتبار ليدوم عطرك طويلاً، في مقدمها تطبيق العطر على أماكن النبض في جسمك، مثل العنق وخلف الأذن. كذلك، عليك الاحتفاظ بعطرك في مكان مناسب كي لا يفقد رائحته الأساسية، واحرصي دائماً على ألا يبقى لديك مدة طويلاً، إذ إنه مع الوقت يخسر من رونقه وجمال رائحته.

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