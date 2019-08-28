تقشير فروة الرأس لنمو الشعر... وأبرز الخلطات المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تقشير فروة الرأس هو أحد خطوات العناية بالشعر، ترمي الى إزالة الأوساخ والخلايا الميتة والقشرة والزيوت التي تؤدي إلى انسداد مسام فروة الرأس وبالتالي منع نموّ الشعر بشكل صحيّ. وهناك العديد من المنتجات الخاصة بتقشير فروة الرأس والتي لها فوائد كبيرة أبرزها:

تنظيف الشعر وتطهيره كلياً من رواسب المنتجات الكيميائية التي تستخدمها السيدة بشكل يومي والتي تؤدي إلى انسداد مسام فروة الرأس وتلفها.

منح الشعر مظهراً لامعاً ومشرقاً لأن انسداد المسامات يتسبب في إرهاق الشعر وتلفه، وبالتالي يبدو فاقداً الحيوية.

يساعد تقشير فروة الرأس في تنشيط الدورة الدموية وعملية تجدّد الخلايا، وبالتالي ينمو الشعر بشكل صحيّ أكثر.



تقشير فروة رأسك في المنزل



على الرغم من توافر مستحضرات تقشير فروة الرأس في الأسواق، تبقى الوصفات الطبيعية التي تقومين بتحضيرها في المنزل هي الأكثر أماناً وفعالية.



خلطة التقشير بخل التفاح والعسل

خلطة التقشير بخل التفاح والعسل



يحتوي خل التفاح على مكوّنات مطهّرة تساعد في التخلّص من الفطريات التي تهدّد صحة فروة الرأس. لتحضير هذه الوصفة انت بحاجة إلى ربع كوب من الملح الخشن وربع فنجان من خل التفاح وكمية مماثلة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل الطبيعي وبضع قطرات من زيت النعناع.

ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي ودعيه يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس. ضعي المزيج على فروة رأسك وافركيه بحركات دائرية لمدة 3-5 دقائق ثم اتركيها منقوعة لمدة عشر دقائق قبل غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.



خلطة التقشير بالسكر الأسمر والشوفان

خلطة التقشير بالسكر الأسمر والشوفان



هذا المزيج بين السكر الأسمر ودقيق الشوفان يمنحك خلطة تقشير لفروة الرأس لجعلها لطيفة وغنيّة. تساهم هذه الوصفة في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نموّ الشعر.

لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقتين من السكر الأسمر وملعقتين من دقيق الشوفان وربع كوب من زيت اللوز. امزجي المكوّنات جيداً وضعي المزيج على فروة رأسك وافركيها لمدة 5 دقائق ثم اتركيها منقوعة لمدة ربع ساعة قبل غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.



خلطة التقشير بزيت الزيتون والملح الخشن

خلطة التقشير بزيت الزيتون والملح الخشن



تساعد هذه الخلطة في تقشير فروة الرأس وترطيبها في الوقت نفسه. انت بحاجة إلى ملعقتين من الملح الخشن ونصف فنجان من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

اخلطي المكوّنات جيداً للحصول على مزيج متجانس. استخدمي المزيج كقناع على فروة الرأس تضعينه لمدّة نصف ساعة ثم تفركين فروة رأسك لمدة دقيقتين قبل غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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