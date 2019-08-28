هل لديك فتاة مراهقة؟.. احذري: حب الشباب علامة على معاناتها من الاكتئاب

أوضحت دراسة حديثة أجرتها جامعة كالجاري الكندية، أنَّ ظهور حب الشباب يسبب الإصابة بالاكتئاب بين المراهقين، بل قد يصل الأمر إلى اضطرابات نفسية.
وأكّدت الدراسة، أنَّ احتمالات تطور الاكتئاب ترتفع بنسبة 63% بعد ظهور حب الشباب مقارنة بمن لا يشكون من هذه المشكلة.
وبحسب الدراسة، التي نشرها موقع "ميرور"، "يوجد علاقة مباشرة بين مزاج الإنسان وحب الشباب، فكلما كان الإنسان أكثر اكتئابا، كلما كانت الحبوب على جلده أكثر انتشارًا".
وأكّد الباحثون القائمون على الدراسة، أنَّه من الممكن أن يكون الاكتئاب سببًا يدفع الشباب إلى تناول الكثير من الطعام والوجبات السريعة، وهو الأمر الذي يسبب انتشار الالتهابات الجلدية والبثور.
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