أعراض مرض سرطان الغدد الليمفاوية..إرهاق مستمر

قد يتعرض البعض لسرطان الغدد الليمفاوية دون أن يشعر بأنه مصاب بهذا المرض الذي يحتاج إلى زيارة الطبيب على الفور لتلقي العلاج، كون هذه الغدد جزء من شبكة مكافحة الجراثيم في الجسم، حيث يشمل الجهاز اللمفاوي الغدد اللمفاوية والطحال والغدة الزعترية ونخاع العظم.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أعراض سرطان الغدد الليمفاوية، حسب الموقع الطبي مايو كلينيك.

- تورم غير مؤلم في العُقَد اللمفية في العنق أو الإبطين أو المنطقة الأربية

- إرهاق مستمر

- الحُمّى

- التعرق الليلي

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- ضيق النفس

- فقدان الوزن غير المبرر

أما عن الأسباب:

- لم يتأكد الأطباء من مسببات اللمفومة، لكنها تبدأ عندما تطور خلية دم بيضاء مكافحة للأمراض تسمى اللمفاويات طفرة في جيناتها، تخبر الطفرة اللمفوما أن تتكاثر بسرعة مما ينتج عنه الكثير من اللمفاويات المريضة التي تواصل التكاثر.

- تسمح الطفرة للخلايا أيضًا بالاستمرار في الحياة في الوقت الذي تموت فيه عادة الخلايا الأخرى، ويتسبب هذا في وجود لمفاويات مريضة وغير فعالة أكثر من اللازم في عقدك اللمفاوية ويتسبب في تورم العقد اللمفاوية.