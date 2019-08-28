"ماسك الكركم".. وصفة هندية لتنظيف بشرتك في المنزل

تبحث العديد من الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لتنظيف البشرة ونضارتها، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

وفيما يلي طريقة عمل ماسك الكركم، الذي يساعد على نضارة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع "the indian spot" الهندي.

المكونات

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقتان صغيرتان من دقيق الأرز.

- ملعقة صغيرة من العسل.

- ملعقة كبيرة من الزبادي.

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خطوات التحضير

- غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر أو البارد ثم تجفيفه.

- خلط دقيق الأرز والعسل والزبادي والكركم، للحصول على ماسك متماسك.

- وضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة، مع إجراء مساج لحركات دائرية حول الخدين.

- غسل الوجه بالماء الفاتر.