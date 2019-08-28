الموز برئ من زيادة وزنك.. إليك أبرز فوائده

من بين أنواع الفاكهة، استطاع الموز أن يجمع أكبر قدر من الفوائد الصحية إلا أن معظم الناس لا يدركونها.

وحسب موقع "العربية"، فإن الموز كان يعرف عنه قديمًا باسم فاكهة الفلاسفة أو الحكماء لما كان يساعدهم في الاسترخاء والتأمل.

ورغم أن الموز اشتهر بعلاج المشاكل الهضمية الا أن له فوائد عدة أخرى.

السعرات الحرارية:

من فوائد الموز أنه من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، حيث أن 100 جرام منه تحتوي على 90 سعرة حرارية، بالإضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.

يقي من الأمراض السرطانية:

يعتبر الموز من الفاكهة التي تحارب الأمراض السرطانية نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

الوقاية من الإمساك:

الموز يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، بنسبة عالية وخاصة البكتين، ونسبة عالية من الماء، حيث أن 75% من كتلته هي عبارة عن ماء، يجعله يسهم في تسهيل حركة الأمعاء والهضم في الجسم.

فتناول موزة واحدة في اليوم يمد الإنسان بنحو 15% من نسبة الألياف التي يحتاجها يوميا، كما أن احتوائه على العديد من السكريات البسيطة الأحادية يشجع على إفراز العديد من الإنزيمات، التي تسهل الهضم وبهذا يكون له دور كبير في الوقاية من الإمساك وعلاجه.

محاربة الشيخوخة:

غالبًا ما تعاني السيدات من ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة ولذلك دائما ما ينصح الأطباء بتناول كميات كبيرة من المياه والموز لاحتوائهم على مواد تعيد نظارة البشرة والقضاء على التجاعيد.

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مصدر للطاقة:

يمتاز الموز باحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل السكروز والفركتوز، ومن هذا المنطلق يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين، التي تمدهم بالطاقة السريعة، والتي يحتاجونها خلال التمارين وفي المباريات الرياضية المختلفة.

تقوية جهاز المناعة:

يسهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين طسي" والمهمة لتقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة.

يحافظ على القلب:

يعتبر الموز من المصادر الغنية جداً بفيتامين "بي 6" (البيريدوكسين) والمهم لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم، والمحافظة على صحة القلب والشرايين، حيث أن 100 جرام من الموز توفر 28% من الكمية الموصي بها يوميا من هذا الفيتامين.

تحسين الحالة النفسية:

من فوائد الموز أنه مهدئ للأعصاب ويساعد على التقليل من الكآبة وذلك باحتوائه أيضا على مادة التريبتوفان، ويقوم الجسم بتحويل المادة المذكورة لما يعرف بهرمون السعادة في الجسم "السيروتينين"، والذي يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.

غني بالمعادن:

ومن فوائد الموز الطازج أنه يعتبر من أغنى الفواكه بالمعادن مثل الحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز الضرورية للدم ولتقوية العظام والمحافظة على سلامة القلب.

كما أنه يشتهر بأنه من المصادر الأساسية للبوتاسيوم، ففي كل 100 جرام من الموز 358 ملغ بوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم ومعدل نبضات القلب والحفاظ على الخلايا وسير العمليات الحيوية المختلفة.

الوزن السليم:

من المعلومات الشائعة والمنتشرة بين الناس أن الموز غنى بالنشويات والسكريات قد يكون سببا في زيادة الوزن والسمنة، وبهذا نجد أن الكثيرين يمنعون أنفسهم من تناوله لمجرد أن في خطة الحمية الخاصة بهم. إلا أنهم بهذا لا يدركون مدى الفائدة والألياف، التي قد يخسرونها بينما قد تكون تلك أداه تساعدهم على الإحساس بالشبع وفقدان الوزن بطريقة سليمة وصحية.

فاحتواء الموز على كمية كبيرة من الماء والألياف القابلة للذوبان يساعد على الإحساس بالشبع وبالتالي التقليل من الطعام لاحقا خلال اليوم، والذي قد يكون غنيا بالسعرات الحرارية.