7 معلومات عن كريستيان بيسري.. لديها طفلين وتعرضت لموقف محرج على الهواء

"أتدركين ماذا يعني أن شاباً يمني يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟".. عبارات تغزل من خلالها شاب يدعى عمر العمودي بالإعلامية كريستيان بيسري وذلك عبر حساب على "تويتر"، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عشرات الصفحات الإلكترونية في الوطن العربي تداولت تدوينة الشاب اليمني، التي حظيت بمئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: "بقالي كتير مقرتيش كلام راقي كدة"، و"يمني قلبه أخضر للغاية، رغم أن أرضه تعاني من نقص حاد في الربيع".

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"هن" رصد أبرز المعلومات عن "الإعلامية الشقراء" كريستيان بيسري.

1- ولدت في لبنان، يوم 5 أكتوبر، من مواليد برج الميزان.

2- تقيم حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.

3- تقدم نشرات إخبارية بقناة الحدث" التابعة لقناة "العربية".

4- أجرت العديد من الحوارات والمقابلات التلفزيونية مع شخصيات بارزة، على رأسهم: أليسون كينج المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، وديفيد باويل نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي في لندن.

5- تزوجت وأنجبت طفلين، هما "آدم" و"نانسي"، وتحرص على نشر صور تجمعها بهما باستمرار عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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6- تهتم بمجال الأزياء والموضة، وتحرص على انتقاء إطلالتها بعناية خلال تقديمها النشرات الإخبارية أو خلال حضورها المناسبات المختلفة.

7- تعرضت كريستيان لموقف محرج، عندما أُصيبت بهيستريا ضحك خلال إجراءها حوارًا هاتفيًا على الهواء مباشرة، مع صحفي مقيم في فنزويلا، نتيجة عدم إجادته للغة العربية، ونطقه لكلمات غير مفهومة.

8- يتابع كريستيان بيسري ما يزيد على 106 آلاف حساب شخصي عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، فيما يتجاوز متابعيها الـ91 ألفًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر".