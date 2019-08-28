ميلانيا ترامب في قمة السبع.. أناقة بـ670 ألف جنيه

وسط انشغال العالم بالقضايا التي طرحت بقمة مجموعة السبع التي أقيمت في مدينة "بيارتس" الفرنسية، استطاعت زوجات الرؤساء جذب انتباه الجميع كذلك، وفي مقدمتهم السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، والتي استطاعت لفت الأنظار بأناقتها التي بلغ إجمالي تكلفتها نحو 668 ألفًا و781 جنيهًا.

في البداية، ظهرت ميلانيا فور خروجها من الطائرة الرئاسيّة القادمة من الولايات المتحدة إلى فرنسا وهي ترتدي سترة من التويد - الصوف- بلوني الأسود والأبيض وحقيبة بيضاء، الاثنان من ماركة "Chanel"، وقد نسّقتها مع قميص قطنيّ أسود، وسروال من الدنيم الأبيض - القطن- وحذاء مسطّح من Christian Louboutin.

أرادت ميلانا، أن تشكّل إطلالتها تحيّة إلى "كوكو شانيل" التي افتتحت أول مشغل لها في مدينة "بياريتس" خلال العام 1915 بعد أن وقعت في حب هذه المنطقة.

وحسب موقع "العربية"، ظهرت ميلانيا في اليوم الثاني بثوب أصفر مشرق تزيّن بزهرتين كبيرتين تمّ تنفيذهما بتقنيّة "تاي داي"، اختارته من مجموعة Calvin Klein الخاصة برحلات 2019 وبلغ سعره 650 دولارًا - بما يوزاي 10 آلاف 764 ألف جنيه- نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون الوردي اللمّاع.

وظهرت ميلانيا في مساء اليوم نفسه، بثوب باللون العاجي من "Gucci" بلغ سعره 3 آلاف و800 دولار - بما يوزاي 62 ألفا 928 جنيهًا - ونسّقته مع حذاء "ستيليتو" فضي من Christian Louboutin.

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وفي اليوم الثالث ظهرت ميلانيا بأزياء بلغت كلفتها 27 ألفًا و500 دولار - بما يوزاي 455 ألفا و400 جنيه- إذ أطلّت نهاراً بثوب أبيض من Calvin Klein يعود إلى موسمين سابقين ويبلغ ثمنه 400 دولار نسّقته مع حذاء مسطّح من Louboutin يبلغ ثمنه 545 دولارًا وحقيبة بيضاء من Hermes يبلغ ثمنها 24 ألفًا و147 دولارًا.

أما في مساء اليوم الثالث، فظهرت بثوب أحمر من Alexander McQueen بلغ سعره 2375 دولارًا بما يوزاي 39 ألفًا و330 جنيهًا.

وظهرت سيدة أمريكا الأولى في اليوم الرابع والأخير من القمة، فتألقت ميلانيا بثوب مونوكرومي من توقيع دار "Alaia" الفرنسيّة بلغ سعره 3 آلاف و500 دولار - بما يوزاي 57 ألفًا و960 جنيهًا - نسّقته مع حذاء "ستيليتو" أبيض من "Louboutin" بسعر 700 دولار بما يوازي 11 ألفًا و592 جنيهًا.