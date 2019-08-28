هل تعانين من بقايا المناديل على الملابس.. إليك "الأسبرين"

كشف موقع ويكي هاو "wikihow" عن طريقة جديدة لضمان تنظيف الملابس وذلك من خلال وضع قرص أسبرين مع الغسيل في غسالة الملابس.

وحسب الموقع، فإن أقراص الأسبرين تسهم في إزالة وتنظيف بقايا المناديل العالقة بالملابس، والتي تعاني منها الكثير من السيدات لكون تلك المناديل تفسد شكل الملابس.

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في البداية لتنظيف الملابس من بقايا المناديل يجب وضع الملابس المغطاة بالمناديل في دلو به ماء ساخن مذاب به عدة أقراص من الأسبرين على حسب كمية وحالة الملابس.

كما يمكن وضع وفرك الأسبرين مباشرة على مناطق التصاق المناديل بكثافة مثل داخل الجيوب والبطانة الداخلية، وبعد فرك الملابس جيدا توضع في الغسالة على دورة تجفيف للتخلص من المياه الزائدة وكذلك وبر المناديل.

وحسب الموقع، فإنه لا داع للقلق من استخدام الأسبرين في الغسالة أو حتى على الملابس، إذ أنه لن يضر الملابس أو حتى الغسالة ولكنه سيزيل المناديل بسرعة.