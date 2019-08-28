طريقة عمل شوربة الكوسة..السر في الكريمة

حضري لأسرتك صحن شوربة الكوسة بالكريمة الغنية باليتامينات والمعادن، وقدميها مع الطبق الرئيسي على طاولة طعامك. مكونات شوربة الكوسة بالكريمة كوسة بصل مفروم مكعبات صدور دجاج ملح – فلفل شوربة مرق زبدة كريمة لباني طريقة تحضير شوربة الكوسة بالكريمة على نار متوسطة شوحي البصل في الزبدة، ثم ضيفي لها الكوسة. Advertisements ضعي الدقيق والشوربة مع الدجاج والماء واتركيهما حتى يغلوا تمامًا. ضيفي الكريمة، والملح والفلفل واتركيها حتى يكتملا النضج. صفي المكونات لتفصلي الدجاج عن الخليط، ثم اضربي الخليط في الخلاط وحده. عيدي الدجاج للخليط بعد ضربه، وضعيه على نار هادئة، ثم قدميها ساخنة.

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