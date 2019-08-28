طريقة عمل بقلاوة بالقشطة

تعتبر البقلاوة بالقشطة من أشهر الحلوى، التي يفضلها الصغير والكبير كونها من الحلويات الشرقية التي توجد على الكثير من الموائد العربية وكذلك المصرية، وذلك لسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة والبسيطة داخل المطبخ. وتقدم "هًن" في التقرير التالي كيفية عمل بقلاوة بالقشطة على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير البقلاوة بالقشطة: لفة جلاش نصف كوب سمنة نصف كوب زيت عباد الشمس مكونات قشطة الحلويات: 5 كوب كريمة 6 ملاعق دقيق 4 ملاعق سكر Advertisements التزيين: شربات وفسدق مجروش حسب الرغبة طريقة تحضير البقلاوة بالقشطة: -ادهني صينية الفرن بالسمنة ثم رصي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمنة والزيت طريقة تحضير حشوة القشطة: - على البارد ذوبي الدقيق والسكر مع الكريمة ثم ضعيهم على النار حت التماسك -صبي الكريمة على طبقات الجلاش ثم غطيها بباقي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة -ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى تاخذ اللون الذهبي -ثم اسقيها بالشربات وزينيها بالفسدق

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