صيحات مجوهرات ستجتاح ساحة الموضة بقوة هذا الخريف منها القلائد المكتنزة

تقع معظم النساء في فخ التكرار عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات، وغالبًا ما يرتدين بضع قطعٍ معظم الوقت، نظرًا لارتباطهن بها عاطفيًا من جهة، أو كونها ذات جودةٍ عاليةٍ أو تتناسق بشكلٍ جيد مع كل شيء، لكن الأمر مختلف بالنسبة للنساء المهتمات بالموضة؛ إذ يحرصن دائمًا على استكشاف أحدث اتجاهات المجوهرات والتخلي عن الصيحات التي فقدت بريقها.

اكتشفي معنا فيما يلي أبرز 3 اتجاهات للمجوهرات التي فقدت شعبيتها وأخرى ستجتاح ساحة الموضة بقوة هذا الخريف:

القلائد المكتنزة بدل القلائد الرقيقة

ليس هناك شكٌُ في ازدياد شعبية المجوهرات المكتنزة بمختلف أشكالها في النصف الثاني من عام 2019، خصوصًا صيحة القلائد المكتنزة.

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الأقراط المنحوتة بدل الأقراط الأساسية

بينما سيطرت الأقراط الصغيرة والبسيطة على مشهد الموضة على مدار المواسم القليلة الماضية، إلا أنَّ هناك موجةً جديدة من الأقراط الرائعة أكبر حجمًا وبتصاميم منحوتة سترينها في كل مكانٍ هذا الخريف.

الفضة بدل الذهب الوردي

على الرغم من أنَّ المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر لا تزال رائجةً في الوقت الراهن، إلا أنَّ المجوهرات الفضية بدأت بالظهور من جديد لتحلَّ محل المجوهرات المصنوعة من الذهب الوردي، ولحسن الحظ فإنَّ أسعارها بسيطةٌ جدًا مقارنةً بالأخرى.

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