5 طرق طبيعية لتنظيم النسل دون موانع

يعد تنظيم النسل واحدا من اهتمامات العديد من الأزواج، كما إنه واحد من أهداف الدول المتقدمة، الذي تهدف لتوفير حياة آدمية وسوية للأطفال، ليحظوا بمستوى عالِ من التربية والتعليم، والصحة أيضًا.

وتخشى العديد من السيدات تناول الأدوية، أو استخدام اللولب، لذا يقدم "هُن" بعض الطرق الطبيعية لمنع الحمل وفقًا لموقع BOLDSKY

حساب موعد التبويض

يفضل اعتزال العلاقة الحميمة قبل أسبوع من التبويض، وعقب التبويض بعدة أيام، لمنع حدوث الحمل، والتبويض هو خروج البويضة من المبيض للتلقيح، وعادًة ما يحدث التبويض عقب أسبوعان من نزول الدورة الشهرية.

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الرضاعة الطبيعية باستمرار

الرضاعة الطبيعية باستمرار، تغير الهرمونات عادًة، خاصة مستوى الهرمون المسؤول عن الإباضة، الأمر الذي قد يمنع حدوث الحمل، وذلك في أول 6 شهور بعد الولادة، ولكن بشرط رضاعة الطفل حتى الإشباع، أكثر من 6 مرات على مدار اليوم.

جذور الزنجبيل

تساعد جذور الزنجبيل، على منع الحمل، لأنها تحفز نزيف الحيض، مما يمنع الحمل، ويفضل تناول 5 أكواب مغلية يوميًا.

بذور الخروع

تساعد بذور الخروع، في منع الحمل، وذلك لاحتوائها على مادة الريسين، التي تؤثر على الحيوانات المنوية