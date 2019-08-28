صور.. في يوم ميلادها.. معلومات عن الفنانة إيمان العاصي

ملامح هادئة ووجه مشرق، وصوت ناعم، هذا ما تبدو عليه الفنانة إيمان العاصي، التي رغم قلة أعمالها الفنية، إلا أنها استطاعت كسب حب المشاهدين، في عدد من الأعمال سواء الدرامية والسينمائية.

اليوم 28 أغسطس هو يوم ميلاد الفنانة إيمان العاصي، الـ 34، ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عنها في سطور.

- ولدت في 28 أغسطس عام 1985، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

- بداية عملها بالفن جاءت بالصدفة عندما ذهبت لأخذ مجموعة صور لها وحين انتهي المصور من تصويرها وجد أن هناك صورة من بين الصور أعجبته، فطلب منها أن ينشرها في أحد المجلات النسائية ووافقت ونشرت الصورة في المجلة ثم شاهدها المخرج "خالد بهجت" على أحد أغلفة المجلة ورشحها للقيام بدور في مسلسل "أمس لا يموت" مع الفنانة رغدة ورياض الخولي وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما.

- لعبت دور ابنة الفنانة رغدة في مسلسل" أمس لايموت"، إلى أن جاء ترشيحها مرة أخرى من جانب المخرج هيثم حقي لمسلسل أحلام في البوابة مع الفنانة سميرة أحمد، بعد ذلك قامت بأداء العديد من الأدوار الثانوية والرئيسية بشكل مكثف في التلفزيون وبعض الأعمال السينمائية.

- عقد قرانها على رجل الأعمال نبيل سمير زانوسي في عام 2010، وجرى تداول عدة أخبار عن اعتزالها الفن بعد زواجها.

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- أعلنت الاعتزال عام 2011 ولكن عادت مجددًا بعد فترة من ذلك، قبل قصة انفصالها عن زوجها وإنجابها ابنتهما "ريتاج".

- قصة الانفصال بدأت بعد شهور قليلة من زواجها وإعلانها اعتزال التمثيل والتفرّغ لحياتها الزوجية،‍ حيث فوجىء الجميع بصورة إيمان في صفحات الحوادث بالصحف اليومية بعدما حررت محضرا في قسم شرطة مدينة الشيخ زايد‍، تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها بشقته بعد أن طلبت منه الطلاق.

- احتفلت بخطبتها من الفنان طارق صبري، خلال عام 2016، ولكنها صدمت الجميع حينما حلت ضيفة في البرنامج الإذاعي "لسه فاكر" للتحدث عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية التي تثير اهتمام محبيها، وقالت خلاله بأنها غير مخطوبة، وإنها لم تدخل أي مشروع ارتباط قريب، مؤكدة أنها في حالة خطبتها سوف تعلن الأمر بكل تأكيد، وأن كل ما تم تداوله بخصوص ارتباطها عار من الصحة.