- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصبحت مهنة الخياطة وتفصيل الملابس هوايتها الأولى والأخيرة وتحولت إلى مصدر دخلها الأساسي، بدأ شغف جهاد سليمان، بأعمال التفصيل من طفولتها وحتى بلوغها الـ 23 عامًا، لتتحول إلى مهنتها الأساسية بعد تخرجها في كلية الآداب قسم علم النفس.
كانت تهوى ابنة الإسكندرية منذ طفولتها تفصيل ملابس العرائس حتى وصولها إلى الفرقة الرابعة بقسم علم النفس وتحولت الخياطة لمهنة، وأنشأت صفحتها على "فيس بوك"، بعنوان: "Gehad Handmade Clothes".
بدأت "جهاد" في حياكة وتفصيل الملابس منذ عامين، لتبدع في تفصيل أنواع الملابس المختلفة بعدما طورت أداءها من خلال فيديوهات على "يوتيوب"، كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن"، وتركت عملها كمعلمة علم نفس لتتفرغ لمجال الخياطة والتفصيل.
وبأناملها الذهبية تبدع الفتاة العشرينية في تصميم الفساتين والجيبات والبلوزات وغيرها لتصنع منها موديلات حديثة تنافس الملابس الجاهزة: "بقيت أعمل كورسات خياطة لتعليم الناس اللي عندهم الموهبة".
تحدي مع النفس دخلت فيه "جهاد"، لتثبت قدرتها على التقدم ومواجهة مختلف الصعوبات، وتقول: "أكتر صعوبة واجهتني إني أتعلم لوحدي وأقدر دايما أكون أحسن وخاصة إني بشتغل من البيت من غير ما حد يساعدني".
لم تتمنَ في هذه المرحلة سوى افتتاح مكان خاص بها يساعدها على الانتشار بشكل أكبر لتتحقق حلمها الذى بدأ معها من طفولتها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الهواية تكسب".. "جهاد" تترك عملها في علم النفس من أجل الخياطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.