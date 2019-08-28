طرق الوقاية من الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية يسبب ألمًا في المنطقة السفلية اليمنى من البطن، ولكن لدى معظم الأشخاص، يبدأ الألم فيما حول السرة ثم ينتقل إلى مناطق أخرى، من المعتاد أن يزداد ألم التهاب الزائدة الدودية ليصبح التهابًا حادًا في نهاية الأمر نتيجة تفاقم الالتهاب.
وعلى الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بالتهاب الزائدة الدودية، إلا أنه يحدث غالبًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و30 عامًا، ويتمثل العلاج القياسي في الاستئصال الجراحي للزائدة.
الحفاظ على الوزن الصحي
السمنة يمكنها أن تؤثر على صحة وسلامة أجسامنا بطريقة سلبية، حيث تؤثر على النساء وتعرضهن للإصابة ببعض الأمراض كتكيس المبايض، كما أن السمنة تؤثر سلبًا على توازن البكتيريا الجيدة فى الجسم.
تناول الأغذية الصحية
اتباع نظام غذائى يعتمد على توازن البكتيريا الجيدة فى الأمعاء مثل الحصول على كميات عالية من الألياف وتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.
نوم صحى
النوم الصحي له أهمية كبيرة على الصحة يساعد على إنتاج الجسم لهرمونات مثل الميلاتونين والبرولاكتين التى تساعد على تحسين توازن البكتيريا والهضم.
تجنب أكل بذور فاكهة
يتمثل السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية، في انسداد الفتحة الصغيرة بين الزائدة والمصران الأعور، عن طريق حصوات، أو بذور فاكهة صغيرة، ويتسبب هذا الانسداد في عدم تدفق إفرازات الأمعاء الموجودة في الزائدة الدودية إلى المصران الأعور، ومن خلال تراكم هذه الإفرازات يحدث الالتهاب.
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