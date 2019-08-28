هل قراءة الفاتحة عند الإقبال على الزواج بدعة؟.. "الإفتاء" تجيب

"قراءة الفاتحة" من الطقوس الدينية الأساسية، بين أسرة العروسين المسلمين، كوسيلة لإعلان موافقة أهل الفتاة على الرجل المتقدم لخطبة ابنتهم واتفاق أهل العروسين على تجهيزات "عش الزوجية"، وسط تساؤل الكثيرين عن السند الشرعي لقراءة تلك السورة بالتحديد، وما إذا كانت بدعة منكرة.

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وأوضح الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 2101، أن قراءة الفاتحة عند الإقبال على الزواج، أو في غير ذلك من مهمات الناس، هو أمرٌ مشروع، ولا يمكن التعامل معه كبدعة.

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وأشارت دار الإفتاء، إلى وجود العديد من الأدلة الشرعية المتكاثرة، التي توضح استحباب قراءة الفاتحة بهدف تيسير الأمور، مثل الآية رقم 29 من سورة فاطر: "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ"، وحديث الرسول (ص): "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ".