تعتبر لحمة الرقبة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، فهي من الأطعمة التي يحبها مختلف الفئات، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاجن لحمة الرقبة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "CBC سفرة". المقادير رقبة ضاني ثوم بصل جوزة الطيب فلفل أخضر رومي طماطم مبشورة سمنه خل Advertisements ملح فلفل أسود طريقة التحضير - يضاف الخل إلى الرقبة ثم تغسل جيداً ثم يشوح البصل في السمنة على النار. - يضاف الفلفل الرومي ويقلب الخليط ثم يوضع نصف الخليط في الطاجن. - تشوح لحمة الرقبة فى السمنة على النار ثم يضاف رشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود. - يضف خليط اللحمة ثم يضاف خليط البصل على الوجه ثم توضع في الفرن لمدة ساعة حتى تمام النضج.

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