"كنتاكي" تبدأ تقديم "دجاج مقلي" نباتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "كنتاكي فرايد تشيكن" (كيه.إف.سي) اعتزامها بدء تقديم وجبات "دجاج" مصنوعة من مكونات نباتية على سبيل التجربة بالاشتراك مع شركة صناعة بدائل اللحوم الأمريكية "بياند ميت".

وستتم التجربة الحصرية لتقديم "دجاج مصنوع من مكونات نباتية" في أحد مطاعم سلسلة "كنتاكي" بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية لتصبح سلسلة مطاعم "كنتاكي" أول سلسلة مطاعم وجبات سريعة أمريكية تقدم وجبات دجاج باستخدام منتجات "بياند ميت" النباتية.

وسيكون في مقدور رواد المطعم المحدد اختيار عينات من "أجنحة مخلية" أو "قطع دجاج" كنتاكي الشهيرة لكنها خالية من اللحوم.

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وقال كيفين هوشمان الرئيس المسؤول في سلسلة مطاعم "كنتاكي" إن "كيه.إف.سي بياند فرايد تشيكن ستكون لذيذة للغاية وسيجد العملاء صعوبة في إدراك أنها مصنوعة من مكونات نباتية فقط".

يذكر أن شركة "بياند ميت" بدأت تقديم منتجات بديلة للحوم بمكونات نباتية منذ 2009، حيث قدمت منذ ذلك الوقت عدة بدائل للحم البقري والدواجن والخنزير في العديد من المطاعم ومتاجر التجزئة في العالم.

وأدى إعلان الشراكة مع سلسلة مطاعم "كيه.أف.سي" إلى ارتفاع سعر سهم "بياند ميت" بنسبة 6% تقريبا في تعاملات أمس الاثنين.