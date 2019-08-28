حماية الطفل من غازات البطن

مشكلة تواجهها بعض الأمهات ولا تتمكن من التعامل معها ومواجهتها وهى إصابة الطفل بـ غازات البطن، سواء بعد الرضاعة أو بعد تناول الطعام، ولحماية الطفل من غازات البطن، نستعرض بعض تلك النصائح.

الاهتمام بوضعية الطفل أثناء الرضاعة

يجب أن يكون مستوى رأس الرضيع أعلى من مستوى بطنه، سواء كانت الأم ترضع طبيعياً أم صناعياً؛ فبهذه الطريقة ينزل الحليب إلى قاع المعدة، ويذهب الهواء إلى الأعلى، وبالتالي تكون عملية مساعدة الرضيع على التجشؤ أسهل، وفي حال الرضاعة الصناعية يجب على الأم أن تغلق رضاعة الحليب بِشكلٍ محكم لكي تتخلص من الفقاعات.

مساعدة الرضيع على التجشؤ

يطرد التجشؤ الهواء الزائد من جسم الطفل الرضيع، ومن أسهل الطرق للتخلص من ألم غازات البطن هي مساعدة الرضيع على التجشؤ أثناء وبعد عملية الرضاعة، واذا فشلت هذه الطريقة يمكن للأم أن تضع الطفل على ظهره لبضعة دقائق، ثم تكرار محاولة التجشؤ مرة أخرى

تدليك معدة الطفل الرضيع

يساعد تدليك معدة الرضيع على طرد الغازات، وتخفيف شعوره بالألم، بالإضافة إلى ذلك يساعد الطفل الرضيع على الاسترخاء؛ فيمكن للأم أن تضع الطفل على ركبتيها، بِشرط أن يكون ممدداً على بطنه، ثم تدلك الأم ظهره، ما يساعد في التخلص من ضغط الغازات.

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قيام الرضيع بتمرين الدراجة

يساعد تمرين الدراجة الطفل الرضيع على التخلص من غازات المعدة، بالإضافة إلى تخفيف الآلام المصاحبة للغازات؛ ويمكن عمل تمرين الدراجة من خلال وضع الرضيع على ظهره، وتحريك رجليه وكأنه يقود دراجة، بحيث يمكن للأم أن تقوم بهذا التمرين عدة مرات خلال اليوم.