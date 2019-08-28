طريقة عمل صدور الدجاج بالمشروم

صدور الدجاج بالمشروم من أكثر الأكلات الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنها لذيذة، سهلة التحضير، وخفيفة على المعدة، تعرفي على طريقة تحضيرها بسهولة وسرعة في المنزل. مكونات صدور الدجاج بالمشروم 4 صدور دجاج كوبين كريمة نصف كوب جبنة بارميزان كوبين مشروم بيكون مكعب مرقة دجاج مستردة ملح حسب الرغبة فلفل أسود ريحان مجفف زبدة Advertisements زيت زيتون ثوم مفروم للتزيين بقدونس طريقة تحضير صدور الدجاج بالمشروم تبلي صدور الدجاج بالملح، الفلفل، وزيت زيتون، وادخليه الفرن حتى تنضج تمامًا. ضعي الزبدة في طاسة على النار وشوحي الثوم ومكعب المرقة والمشروم المقطع والمستردة معًا. ضيفي البيكون والريحان المجفف والكريمة، واتركيه على النار حتى يثقل. قدمي صدور الدجاج مع صوص المشروم. رشي بعض البارميزان والبقدونس المفروم على الوجه، وقدميه ساخنًا.

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